Cena de docentes: "el monto nos genera dudas, no han detallado a quiénes han contratado"

Se procedió al análisis del informe que entregaron luego del reclamo del Frente de Todos por una cena para agasajar a los docentes por su día que realizó la Municipalidad de Rivadavia. De Acuerdo con el concejal bloquista de ese departamento, Walter Vázquez , "el monto nos genera dudas, no han detallado a quiénes han contratado".

“Hicimos el pedido de informe porque queríamos saber cuánto había salido y cómo lo habían hecho”, dijo y agregó, “ayer nos hemos enconado con un expediente y estamos analizando cuales son las acciones a seguir. Por lo pronto lo que nos han pasado en el monto nos genera algunas dudas, que no coincide con lo que nosotros hemos ido averiguando”.

De acuerdo con lo informado, en cuanto a alimentos, se trataría de uh monto de 1,5 millones, donde, según el entrevistado, no detalla a quienes se ha contratado para hacer estos servicios.

“Les hemos pedido que nos pasen la factura para saber a quienes han contratado. En provisión de comida no suponen que han gastado 1,5 millones si lo dividimos por 1800 personas, habrían gastado por persona 830 en comida”, calculó. Según su propia experiencia, trabajando como mozo, aseguró que ese monto no cubre la mano de obra teniendo en cuenta que algunos invitado expresaron que hubo una turnada de una feta de jamón con ensalada rusa, el primer plato ha sido pollo con ensalada y champiñón, incluso hubo postre. (Los datos) “nos dicen que el que ha hecho la comida no ha ganado nada, ha trabajado ad honorem”.

Finalmente aseguró que esperaban 'otra cosa más seria, una copia del decreto, la factura de la empresa, eso es lo que hace más trasparente una gestión’.