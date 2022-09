Rivadavia no descarta desdoblar elecciones municipales de las provinciales

A dos días de que se apruebe el proyecto de Ley de Lemas en la provincia de San Juan, en las últimas horas trascendió que el municipio de Rivadavia evalúa desdoblar las elecciones municipales de las provinciales. Es algo extraño pero hay antecedentes de esta situación y de hecho está el marco normativo que lo permitiría. Juan de la Cruz Córdoba, presidente del Concejo Deliberante de Rivadavia, afirmó que los municipios tienen que votar con elección directa y la Ley de Lemas es indirecta.

'La realidad es que hasta el día de hoy no hay sistema electoral y hay presentaciones judiciales, por lo tanto nosotros analizamos distintas alternativas que nos permite la Constitución Provincial de la Carta Orgánica Municipal pero no hay nada formal porque no sabemos que Sistema Electoral va a seguir la provincia ni que va a decidir la Corte de Justicia', explicó Córdoba.

El presidente del concejo resaltó que la Constitución provincial dice que los municipios tienen que tener un sistema de elección directa, 'y la elección directa no es a través del sistema de la Ley de Lemas, si decidimos con ese sistema, después la votación se puede declarar nula, en este y en los demás municipios', sostuvo.

Para Córdoba, la Ley de Lemas es un nuevo invento que está queriendo sacar el gobierno provincial, 'la Ley de Lemas no es elección directa, es una elección totalmente indirecta y en la cual se suman votos de distintas personas y que puede ganar alguien que sacó menos votos que la persona más elegida', señaló.

Siguiendo la misma línea, indicó que van a analizar cual va a ser el mejor sistema, les van a proponer a todos los ciudadanos de Rivadavia el que consideren mejor, 'las PASO si son un sistema de elección directa, la Ley de Lemas no', cerró.