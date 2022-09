Tras el atentado, el 65% de los sanjuaninos se solidarizó con Cristina

El Consultor político Antonio De Tommaso estuvo martes en Paren Las Rotativas. El director del IOPPS hizo una encuesta política luego del atentado a Cristina Fernández y el resultado fue sorprendente: el 65% de los sanjuaninos se solidarizó con la vicepresidente, que es la candidata que más mide en intención de votos con 28 puntos.

'Luego del atentado hay cierta solidaridad con Cristina. el 65% de sanjuaninos solidariza con Cristina, eso no significa que la voten a presidenta o no. Hay un sentimiento positivo hacia ella. Mientras que el 25% piensa que era una pistola de agua o un auto atentado y el resto no quiere opinar', dijo De Tommaso.

Si Cristina, después del ataque que sufrió se postulara como candidata a presidente, le iría bien según la encuesta política que realizó de Tomasso. 'En intención de votos hoy Cristina es la que más mide con 28 puntos. Acá se agrega el efecto compasión. Segundo aparece Rodríguez Larreta con 22, Milei y Alberto (Fernández) con 10'.

El consultor explicó por qué la ex presidente tiene esa medición 'quién mejor mide en todos los partidos es Cristina, hay un sentimiento hacia ella. Esos que la odian no quiere decir que amen a otro candidato. Si ella se postulaba en las elecciones anteriores y el rival era Macri, ganaba'.

Luego del ataquen fallido a Cristina ¿el Peronismo sumará votos para las elecciones del 2023?, 'este hecho no se si va tener una mejora en el Peronismo. Esto es sólo sentimental. no se si va a tener efecto el año que viene'.

La encuesta también abarcó a los candidatos a gobernador e intendentes en la provincia, 'Uñac hoy tiene serias chances de ser reelecto. Si las elecciones fuera hoy gana cómodo por 10 puntos sobre Orrego. Pero el tema es que todavía falta un año. En cuanto a los departamentos, Rawson y Rivadavia son los que mejores mide'.

En cuanto a quién podría reemplazarlo en caso de que Uñac decida no presentarse De Tommaso postuló a 'Aballay, Andino, Hensel y Gramajo tienen buena imagen y prestigio'.

La encuesta también se refirió al cuestionado feriado del 2 de septiembre. 'Hubo un altísimo rechazo al feriado. Los números más altos concentran a empleados públicos, maestros y profesionales. Mucho no le creo a los maestros, se negaron a este feriado pero presentan 25 carpetas médicas. Para ellos era más importante un dolor de estómago que el ataque a Cristina'.

Y por último De Tommaso se mostró a favor de la Ley de Lemas, 'soy un defensor de la Ley de Lemas. Genera democracia participativa e intensa'.