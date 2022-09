Marcela Monti: 'No estamos violando principios constitucionales'

Serena y sin levantar la voz, la Diputada del Frente de Todos Marcela Monti tomó la palabra. La dirigente del bloque Justicialista manifestó que no se está violando la 'constitución' y que para el momento que atraviesa la provincia, era necesario 'la abrogación de esta ley'.

Cuando comenzó su discurso se refirió a las críticas que recibió el oficialismo por la reforma electoral, 'escuché algunos términos al tema que nos ocupa y dicen que estamos violando la constitución y no es así. Los artículos que tuvimos en cuenta, 128,129 y 130 del sistema electoral, considero que estamos respetando los principios y pasos establecidos en la carta magna'.

Aclaró también que las modificaciones de una norma no dan lugar 'a una cuestión constitucional. Traigo a colación los términos de Vidar Campos, que dice que hay una forma de interpretar las normas, dependiendo del momento histórico en el que estamos'.

'Los derechos no son absolutos, se pueden regular y eso no significa que los estemos violando. Esa regulación tiene que tener dos características, que se están cumpliendo: la razonabilidad y legabilidad. Y en este caso razonabilidad no se viola en ningún articulo de la constitución', finalizó su discurso la diputada Monti del Frente de Todos.