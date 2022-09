Nancy Picón: ‘Jamás vamos acompañar una ley como esta’

Este miércoles quedó aprobada la eliminación de la Ley 613 N que no permitía cambiar el método utilizado en las elecciones, hasta 18 meses antes justamente de un acto eleccionario. El oficialismo consiguió con 26 votos que se aprobara el proyecto. Antes, en el debate, Nancy Picón expresó: ‘Hemos dado gobernabilidad, lo que no vamos a hacer jamás es acompañar una ley de esta calidad’.

‘Para que las reglas del juego no se cambien en cualquier momento, para que todos vamos con las mismas reglas del juego. Eso no está pasando’, empezó diciendo la diputada de Juntos por el Cambio.

Luego aseguró que el arco opositor no le tiene miedo al cambio de sistema electoral. ‘Nosotros no tenemos ningún miedo. A nosotros no nos han elegido para poder gobernar, sino que fue elegido para gobernador el Frente de Todos. Nosotros respetamos eso, acompañamos cuando ha habido que acompañar, pero no somos cómplices de todo lo que quieran. Esa es la diferencia’.

Luego Picón añadió: ‘Gobernar tiene que gobernar quien ha sido elegido por el voto popular, luego veremos qué pasa, pero no es el momento para que ocuparnos de esto. No es el momento en cambiar el sistema electoral, y si en trabajar para los sanjuaninos. Hay muchas cosas que hacen falta, y a algente mucho no le interesa que lo que está pasando. Si salimos y le golpeamos la puerta a doña María y le preguntamos qué está pasando acá dentro hoy, la verdad mucho no le afecta a su bolsillo porque ella mañana debe pagar los impuestos, debe darle de comer a su familia’.

La legisladora opositora remarcó que para JXC si es importante debatir el sistema electoral, pero que en cambio la provincia necesita que la Cámara de Diputados avance con proyectos que sean creadores de democracia que sean realmente innovadores. ‘Que a nuestro entender esto no es, por eso decimos que esto es inconstitucional. No vamos a ir a la Justicia porque sí’, explicó.

Para Picón de modificarse la Ley 1390 N también se debería modificarse entera la Constitución de la provincia, puesto que dentro de la parte dogmática del documento provincial están los derechos políticos, y para modificarlos