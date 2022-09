Juan Carlos Gioja, sobre las Elecciones 2023: 'Es posible que José Luis se presente'

El pasado jueves 8 de septiembre se aprobó el nuevo sistema electoral que, entre otras cosas, modificará la forma en la que se elegirá al gobernador en 2023. Acerca de esto Juan Carlos Gioja mencionó que es una posibilidad que su hermano se presente y deslizó que Sergio Uñac no estaría habilitado para hacerlo.

Juan Carlos Gioja, legislador provincial del interbloque Lealtad, declaró en Banda Ancha que no sería una locura pensar que el actual diputado nacional pudiera volver a competir por adueñarse de la gobernación de San Juan. Este fue uno de los aspectos positivos que destacó acerca de la aprobación del SIPAD.

'Van a participar los que se quieran presentar que eso es lo bueno del sistema. Capaz que José Luís se presente, yo creo que si. La vamos a ver a esa posibilidad, es muy pronto todavía. Es una decisión que la toma en principio él y que nosotros acompañamos pero ese no es el problema. El problema es que se pueda presentar, que lo pueda hacer Chanampa, Rueda, el gobernador no se puede presentar porque se lo prohíbe la Constitución. Eso es lo que hemos decidido ahora', expresó.

Además de mencionar la chance de que su hermano integre una lista, mencionó en dos ocasiones que Uñac no podría competir. Acerca de este tópico mencionó que la Constitución Provincial no lo ampara a la hora de buscar un tercer mandato. Finalmente declaró que si eso sucede, la oposición se encargaría de judicializarlo.

'A Uñac se lo ha dicho la Constitución, no se lo vamos a decir nosotros. Esta determinado en una normativa que él no puede presentarse. Entre tantas visitas que tuvimos en la provincia estuvo María Eugenia Vidal de Juntos por el Cambio hace un año atrás. Ella declaró que el gobernador no podía ser de nuevo candidato y que en caso de que lo fuera lo iban a judicializar. Los intendentes no le van a decir que no puede porque necesitan llevarse bien con el Gobierno Provincial', sentenció.