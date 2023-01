Uñac sobre la inflación 2022: ‘El trabajador sanjuanino le pudo ganar a ese número en su salario’

Este jueves, el INDEC dio a conocer que la inflación del 2022 fue del 94,8%. Sobre esto fue consultado el gobernador Sergio Uñac quien no dudó en expresar: ‘Al menos el trabajador sanjuanino le pudo ganar a ese número en su salario’, haciendo referencia a las subas del 100% del sueldo que tuvieron los estatales en pasado año.

‘Son números que preocupan. En esto hay que ser absolutamente sinceros y honestos con la sociedad, estamos llegando al 95% de inflación anual, y en la provincia se ha hecho un esfuerzo, se ha dado el 100% en el mismo periodo. Es decir, que hemos estado arriba en un 5% de los que fue la inflación interanual’, señaló el mandatario.

Luego Uñac indicó que la idea era que la inflación mes a mes fuese bajando, y que la tendencia que le gustaría al Gobierno fuese más significativa, pero ‘por lo menos no sigue ascendiendo’, destacó, y en esto hay que ponderar lo que viene haciendo el ministro de economía, Sergio Masa, en conjunto con las provincias, tratando de hacer los mayores esfuerzos para que el salario no se dispare del poder adquisitivo’, sostuvo.

Volviendo al tema trabajadores estatales, el Gobernador recordó que en enero y febrero hay acordada una cláusula gatillo. ‘Vamos a cumplir en lo que nos hemos comprometido. Es decir que será cláusula gatillo por sobre el 100%, no es descontando el 5% de diferencia de la inflación nacional’, aseguró.

Spot de Alberto Fernández: ‘No creo que sea en pos de una candidatura, todavía falta mucho para elecciones nacionales’

Sobre el spot del presidente Alberto Fernández, el Gobernador confesó que no lo vio a detalle, que si leyó las noticias que hablaban al respecto, pero que no le pareció que fuese ningún acto en pos de una inminente candidatura. En ese sentido indicó que para los comicios nacionales falta mucho tiempo. ‘Las PASO nacionales van a ser a finales de agosto, las elecciones a finales de octubre, por lo que me parece que es un spot que trata de promocionar lo que ha hecho durante su gestión, yo no le daría un mote de spot de campaña', sostuvo.

Palito a opositores: ‘Talvez dije muy sobre fin de año mi candidatura, ya cuando el resto tenía las valijas para irse a descansar’

Al tocar el tema elecciones provinciales, Sergio Uñac se mostró cauto y aseguró que todavía es temprano para dar a conocer el nombre de su compañera/o de fórmula. Al referirse a las fechas, para denotar que queda mucho tiempo para ello, aprovechó para tirarle un palito a la oposición.

‘Hay tiempo, por ahí lo podemos anunciar antes. Todos pensaba que iba a decir el 14 de abril si yo iba a ser candidato, y lo dije cerrando el año 2022, cuando muchos estaban haciendo las valijas, y eso es bueno porque es señal que todavía se puede descansar’, manifestó mientras se le dibujaba una sonrisa.