Potenciar Trabajo: "Hay 19.000 sanjuaninos a los que les vamos a dedicar nuestro esfuerzo'"

El Camping Municipal de Angaco, donde se desarrollan las colonias de verano en el mencionado departamento, fue el lugar en el que la ministra de Desarrollo Social de la Nación, Victoria Tolosa Paz, dialogó con la prensa.

Además de elogiar el trabajo de la provincia y la gestión del Gobernador, se refirió al Potenciar Trabajo. Sobre este tema dijo que la validación de datos que hicieron recientemente "nos dejó certezas, hay 19.000 sanjuaninos a los que les vamos a dedicar nuestro esfuerzo" y que "solo 1.890 sanjuaninos quedaron afuera" porque no validaron sus datos hasta la fecha límite; y que "a todos aquellos que han estado en el Programa sin corresponderles no nos va a temblar el pulso para quitárselos".

"Estoy muy agradecida por el cálido recibimiento en San Juan una vez más , a todo el equipo que hace grande a San Juan, trabajando con un clima muy importante, sol rajante en San Juan pero nos llena de alegría pensar que estos chicos y chicas sin el gobierno nacional y provincial no hubiesen pasado este verano en esta colonia de vacaciones, no solamente acá si no que se replica en cada uno de los departamentos", dijo Tolosa Paz.

La Ministra agregó que "esto es decisión del Gobernador que llegó a Buenos Aires y directamente fue a pedir lo que le corresponde" y dijo que "esto es lo que que queremos hacer desde la política para que los pibes y pibas que son el presente de la Argentina podamos seguir otorgando igualdad de oportunidades

"El Estado está para que todos los pibes y pibas de los trabajadores de San Juan puedan tener lo que siempre soñamos del peronismo, igualar oportunidades, que aprendan a nadar desde chiquitos, que sepan entender esto que es un enorme movimiento del Estado provincial y nacional que siempre acompaña", manifestó Tolosa Paz.

"No hay provincia en la Argentina que tenga colonia de 25 mil chicos, es inédito, hay que celebrarlo y hay que mostrarlo", dijo la funcionaria nacional.

Cuál es la situación del Potenciar Trabajo en San Juan

"Hablábamos con el Gobernador y el ministro (de Desarrollo Humano Fabián Aballay), mirando lo que nos dejó el proceso de validación, nos dejó certezas. Hay 19 mil sanjuaninos y sanjuaninas que tienen el Potenciar Trabajo", dijo Tolosa Paz.

Agregó que "queremos que todos los sanjuaninos y sanjuaninas (con el Potenciar Trabajo) puedan terminar su proceso educativo, aquellos que han abandonado el secundario que encuentren en el Potenciar la posibilidad de que el Estado provincial abra las puertas para acompañarlos; y después hay un gran porcentaje que tiene el secundario terminado, son cerca de 6.000 sanjuaninos".

"No venimos a imponer desde Buenos Aires nada, más que mirar a San Juan, en su enorme potencialidad productiva de hacer que la juventud de San Juan pueda tener el Potenciar hoy, lo que queremos es que haya empleo registrado y de calidad", expresó.

"Esta forma de gobernar de todo el equipo de Sergio Uñac muestra a las claras que busca el desarrollo de cada uno de los departamentos. La diversidad de la matriz productiva se acompaña claramente con votación política como tiene el Gobernador pero también con un proyecto nacional que cree en sus provincias", dijo Tolosa Paz.

Además agregó que "no hay ninguna provincia que sea inviable y esta es una provincia rica en recursos, en el desarrollo que ha obtenido. Sabemos que este es el camino y vamos a acompañar a gobernadores como Sergio Uñac".

Volviendo a la situación del Potenciar Trabajo en San Juan, dijo que "de los 19.000 sanjuaninos solo han quedado afuera 1.890 personas que no han validado la identidad, puede aparecer alguna persona que tenga problema con el teléfono, no le vamos a quitar nada que le corresponda a esa persona, pero también decir que todos aquellos que han estado en el Programa sin corresponderles no nos va a temblar el pulso para quitárselos, porque nos falta seguir estando al lado del que más lo necesita y cuidar los recursos públicos".