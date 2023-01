Cumbre de la Celac: las fisuras regionales y el escaso redito argentino

La cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos (CELAC) convocó a los referentes más importantes del continente, con fisuras coyunturales en una reunión que a menos 25 días de la toma del poder, pretende posicionar nuevamente a Lula Da Silva como abanderado de la región. Se trata de una de las convocatorias más amplias que reunió a los mandatarios de Brasil, Bolivia, Chile, Colombia, Honduras, Ecuador, Cuba, mientras que Nicolas Maduro canceló su viaje tras la presione la oposición local.

Entre los anuncios más importantes esta la creación de una moneda única entre Argentina Y Brasil, Sur, que en el corto plazo se ve sumamente dificultosa por las diferencias sustanciales entre ambos países. “Es muy difícil que ambos países con realidades económicas distintas se pueda concretar. Desde que existe el Mercosur hay productos argentinos que no se han podido intercambiar, cada país prioriza su industria”, expresó el licenciado en relaciones internacionales Mauricio Núñez a Canal 13.

“Por ahora es una carta de buena intenciones, puede que haya otros espacios de acuerdo con Brasil como la tecnología, la energía nuclear y el turismo donde podría haber mayor factibilidad”, dijo el especialista y agrego, “esta convocatoria, deja poco lugar a los resultados”.

Al respecto aseguró en el corto o mediano plazo, uno de los pocos réditos que puede sacar la Argentina es a conseguir alguna renegociación de deuda o postergación de plazos con el Fondo Monetario Internacional.

Algunos de los participantes: c se espera la presencia del colombiano Gustavo Petro; el cubano Miguel Díaz-Canel; el chileno Gabriel Boric; la hondureña Xiomara Castro; el ecuatoriano Guillermo Lasso; el boliviano Luis Arce; el uruguayo Luis Lacalle Pou; el dominicano Luis Abinader; el paraguayo Mario Abdo Benítez; la barbadense Mia Mottley; el sanvicentino Ralph Gonsalves; y el haitiano Ariel Henry. También participarán el asesor especial de la Casa Blanca para las Américas, Christopher Dodd, y el presidente del Consejo de la Unión Europea, Charles Michel.

Los condicionamientos de Lula

Cabe recordar que el tercer mandato de Lula es un gobierno de colicuación, donde el líder del Partido de los Trabajadores tuvo que negociar con sectores de derecha para ganarle a Bolsonao, “mientras Lula viene para acá el vicepresidente Geraldo Alckmin está negociando con los empresarios”, dijo Núñez y completó, " en su país está con la derecha que cogobierna cocinado la política interna en un gobierno de partes, que no tiene la misma intención que Lula pero con los que ha tenido que pactar para sacar a Bolsonaro”

Así mismo una bomba puede explotar en el seno del vecino carioca, uno de los temas más sondables de la reforma jubilatoria de la época de Temer, que con seguridad serpa reñida por los propios integrantes de la coalición gobernante.

La situación de Perú

Sin duda el encuentro multilateral tendrá la situación institucional de Perú como uno de los temas sobre el que se exigirá algún pronunciamiento conjunto. “En el plano general hay que ver que situación tomen, porque la represión sigue y Dina Boluarte no va a resignar su espacio”, expresó el entrevistado y agregó, “si no se refleja que el pueblo quiere una concepción institucional distinta de lo que tienen en el poder no se sabe cuándo terminan los paros, las movilizaciones, los cortes de ruta”.

Hasta el momento solo México sostuvo una posición taxativa a la disrupción del orden democrático, luego de la destitución de Pedro Castillo. “Hasta el momento, ni Chile, ni la Argentina, ni Brasil se ha manifestado en contra de la asunción de Boluarte”, aseguró.

La ausencia de Venezuela

Maduro dio marcha atrás sobre la decisión de participar en esta ocasión al encuentro de la Celac, tras la fuerte presión de la oposición del país a su presencia. Los cuestionamientos pasaron principalmente por las violaciones a los derechos humanos a los que tanto Lula como Fernández hicieron referencia en una conferencia de prensa este lunes.

La verdad es que la inquietud por la presencia del presidente de Venezuela y de Cuba es más una inquietud de los medios de comunicación que de los miembros de la CELAC. La preocupación que debemos tener es el dialogo entre venezolanos, que recuperen la convivencia democrática y que sus derechos sean respetados", había expresado el presidente.

Por su parte, lula aseguró, “Brasil va a reestablecer relaciones diplomáticas con Venezuela, con embajadas, y vamos a restablecer la relación civilizada entre dos estados autónomos, libres e independientes, lo que quiero para Brasil, lo quiero para Venezuela: respeto a mi soberanía y respeto a la autodeterminación de los pueblos".

Las diferencias en la región

Se trata de uno del encuentro más amplio de los últimos tiempos con la presencia de referentes con distintos lineamientos ideológicos y político. No se puede negar interés, pero no termina de encolumnar a todos los mandatarios en un proyecto regional. “Hay diferencias de criterio entre países, marcado por línea progresista de Lula, Kirchner, Evo y chaves. Por otro lado los resabios del macrismo y el bolsonarismo que se manifiestan en Luis Lacalle Pou”, finalizó Núñez.