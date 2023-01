Gioja: "Uno aspira a cargos pero no es una decisión personal"

En las últimas horas se dio a conocer un video de un encuentro que encabezó el diputado nacional José Luis Gioja en el barrio Valle Grande, Rawson, donde oficializaba su deseo de ser candidato a Gobernador en las elecciones de mayo. Este martes brindó una entrevista para referirse a este hecho, y dijo que "uno aspita a cargos pero no es una decisión personal" y que "no hay que sacar nada de contexto".

"Hay dos cosas para reflexionar, primero todos los hombres públicos y a todos los que nos gusta y amamos la política y hemos vivido para la política, que la política es la que ha marcado nuestra vida. En mi caso que ya tengo unos buenos años; siempre obviamente sirven, o uno aspira a cargos, pero eso no es una decisión personal que vaya a tomar yo", manifestó Gioja.

El diputado nacional agregó que "no se puede sacar de contexto nada, en su momento hemos dicho que lo vamos a decir. Hemos dicho que somos Lealtad Justicialista, que Lealtad Justicialista quiere presentar candidatos a todos los cargos electivos que el 14 de mayo se elijan en San Juan".

"Estamos trabajando para eso, quiénes van a ser y dónde van a ser, es lo que estamos discutiendo y es lo que vamos a terminar de discutir y cuando lo tengamos se lo vamos a decir a todos, no se lo vamos a decir a uno o a otro; no hay que sacar nada de contexto", dijo en la entrevista que brindó a Radio Colón.

También expresó que "a mi me parece que en esto hay que tener un poquito de paciencia y mi frase siempre ha sido que no hay que almorzarse la cena, y es lo que hay que hacer. Yo prometo que en su momento vamos a convocar a todos para decir qué es lo que vamos a hacer, que es lo que tiene que ser mejor para San Juan según nuestra óptica porque amamos San Juan, amamos la Argentina y porque hemos trabajado muchísimo por esta provincia y también nos podemos haber equivocado, tenemos que seguir trabajando y hacernos la autocrítica y rectificar lo que no haya sido bueno".

Ante la consulta de que si están buscando referentes en toda la provincia, Gioja dijo que "en esa tarea estamos, porque la ocasión no es fácil, pero en esa tarea estamos y le diría que estamos muy contentos".

Sobre un anuncio oficial de su candidatura, Gioja no dio una fecha específica: "Tranquilo, está la carrera de bicicleta ahora. Después viene la Fiesta del Sol. Tampoco falta mucho tiempo, no nos podemos cruzar de brazos hasta que venga marzo y venga la fecha, de ninguna manera, vamos a hacerlo lo más pronto que podamos", explicó.

También se refirió a las reuniones que mantienen con los vecinos, explicando que "lo venimos haciendo y lo vamos a seguir haciendo".