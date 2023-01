José Luis Gioja: ‘Quiero ser el próximo gobernador’

La semana pasada en un acto llevado a cabo en una casa del Barrio Valle Grande, el diputado nacional José Luis Gioja hizo oficial su deseo de ser candidato en las Elecciones de mayo de este año. ‘Quiero ser el próximo gobernador para poder hacer lo que hace falta, hacer lo que se necesita’, expresó el ex gobernador.

Es que se viralizó un video en donde el tiene la palabra y se dirige a los vecinos y dirigentes presentes. 'Hubiese sido diputado nacional, provincial, senador, bla bla, pero ¿saben qué?, siento la necesidad de devolver a los sanjuaninos y a los peronistas, lo que los sanjuaninos y los peronistas me dieron’, manifestó en un tramo importante de su discurso en el acto.

Gioja aseguró que las provincias se tienen que dejar ‘las boludeces de lado’, y trabajar por la felicidad del pueblo. ‘Esto es lo que vamos hacer’, afirmó micrófono en mano ante el aplauso al unísono de los vecinos, dirigentes y militantes que se hicieron presentes para escucharlo hablar.

Por sus contundentes palabras en el acto del populoso barrio rawsino, este medio intentó comunicarse en reiteradas ocasiones con José Luis Gioja, pero hasta el momento el diputado nacional no ha atendido.

Por otro lado, Diario 13 le consultó a la diputada del Bloque Lealtad Justicialista, Graciela Seva, sobre este acto. La legisladora contó que no participó en el mismo, pero reconoció que el ex presidente del PJ Nacional está trabajando para ser candidato. También aseguró que desde el espacio que él lidera hace tiempo vienen trabajando para que se presente. La legisladora remarcó que, si bien todavía no hay ninguna oficialización, ‘es una expresión que se viene reiterando’.