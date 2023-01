Sin Uñac, gobernadores peronistas firmaron el pedido de juicio político contra Rosatti

Este martes el presidente Alberto Fernández mantuvo una reunión con 11 gobernares (y un vice-Catamarca) que firmaron el pedido de juicio político contra el presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti. El gobernador Sergio Uñac, junto con otros 13 gobernadores el pasado 28 de diciembre apoyó el reclamo impulsado por el jefe de Estado, contra el fallo por la coparticipación, en esta ocasión no asistió y tampoco envió al vice gobernador Roberto Gattoni, que en contacto con Canal 13 había dejado entrever que no asistiría por lo que hay dudas sobre su respaldo.

El encuentro

El encuentro se realizó en el Salón Eva perón en Casa Rosada, donde el gobernador de Chaco, Jorge Capitanich, anunció la firma de un pedido de juicio político por mal desempeño de sus funciones de los cuatro jueces de la Corte Suprema de Justicia. Se acuerdo con la última información, el pedido ingresara mañana a la comisión correspondiente en la Cámara de Diputados de Nación.

Participaron de la cumbre Kicillof, Jorge Capitanich (Chaco), Ricardo Quintela (La Rioja), Sergio Ziliotto (La Pampa), Gildo Insfrán (Formosa), Gustavo Melella (Tierra del Fuego), Gerardo Zamora (Santiago del Estero), Rubén Dusso (Vicegobernador de Catamarca) y Osvaldo Jaldo (vicegobernador a cargo del Poder Ejecutivo de Tucumán).

La gobernadora de Santa Cruz Alicia Kirchner participó de manera virtual de la reunión, por Zoom. Al igual que su par de Catamarca Raúl Jalil, que se encuentra unos días de licencia por vacaciones.

El documento