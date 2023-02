Los porqué de la ola de renuncias en Rawson

Tras conocerse la ola de renuncias en la Municipalidad de Rawson este lunes por la mañana, el móvil de Canal 13 habló con el grupo de jóvenes a fines al giojismo que tomó la decisión de apartarse de la actual gestión renunciando a sus cargos en el municipio.

Se trata de 40 jóvenes que conforman Jóvenes Creadores de Futuro. De este grupo, solo 14 trabajaban en la Municipalidad. Tres de ellos lo hacían en la planta política, seis eran contratados y cinco lo hacían por cooperativa.

Entre las renunciantes está la ex coordinadora del área de juventud, el ex coordinador del CIC de Vila Angelica, la ex coordinadora del CIC del Médano, contratados de juventud, de la comunal y cooperativas del área de juventud.

Las renuncias se oficializaron este lunes por la mañana tras una reunión con el intendente Rubén García que los recibió, y tras escuchar sus motivos para alejarse les manifestó que las aceptaba y respetaba. ‘Fue una charla muy tranquila, muy madura en donde pusimos los tantos sobre la mesa y el intendente aceptó. La verdad que presentamos esta renuncia por el hecho de que seguimos un lineamiento político diferente al actual’, contó Melisa Guzmán, la ahora ex coordinadora de Área de Juventud.

‘Para nosotros y nosotras sería cambiar de rumbo. Nosotros somos el grupo Jóvenes Creadores de Futuro, que venimos de la rama del giojismo, y es donde queremos apuntar’, expresó la joven.

Por su parte, Guadalupe Reinoso, ex administrativa del Área de Juventud aseguró que tomaron la decisión de apartarse de la actual gestión, porque difieren de la mirada del intendente, sobre todo en algunos temas puntuales. 'Fue algo grupal, nosotros siempre hemos trabajado con jóvenes, Nuestra mirada siempre ha sido hacia una política social, hacia los que menos tienen, hacia los más desfavorecidos, los más vulnerables. Con el tiempo de gestión empezamos a observar que no iba de la mano de la visión que tenemos nosotros de política', manifestó.

Este grupo conformado por 40 jóvenes rawsinos aseguraron que se reunieron como grupo, y tras charlarlo en una sola reunión tomaron la decisión de los que estaban trabajando en la gestión se alejaran. 'Todos decidimos dar este voto de confianza hacia aquello a lo que nosotros siempre hemos creído que es Lealtad Justicialista. Es que nosotros siempre estuvimos bajo esa rama, bajo ese pensamiento, por lo que cada uno votó y llegamos a esta decisión unánime', sostuvo.

Una de las voceras de este joven grupo de militantes giojistas contó que conversaron con referentes del espacio Lealtad Justicialista para hacerles saber lo que están pensando, en que están trabajando, y la incomodidad en la que estaban trabajando con la actual gestión.

Reinoso aseguró que desde Lealtad Justicialista les dieron total libertad para decidir dónde quieren trabajar. 'Nos hicieron sentir cómodos, no nos hicieron sentir presionados. Entonces eso fue lo que siempre nosotros hemos respetado y valorado de la parte del giojismo. de Lealtad Justicialista, y principalmente de José Luis y Juan Carlos.

En cuanto a la transición inminente tras la ola de renunicas, Dayana Riveros, que renunció a su cargo de coordinadora del CIC del Médano contó que a través de distintas reuniones llegaron a un acuerdo en que ella y sus compañeros seguirán cumpliendo funciones hasta que la actual gestión haga el nombramiento de sus reemplazos.