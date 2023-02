César, sobre la candidatura de Gioja: 'Estamos más viejos pero más sabios'

Durante el anuncio oficial de su candidatura a gobernador para el próximo 14 de mayo, José Luis estuvo acompañado por varios integrantes de su familia. Uno de ellos fue su hermano César, quien remarcó que la edad no será un problema, sino un beneficio para el ex gobernador si llega a conseguir resultados positivos.

César Gioja, ex senador nacional, habló con el móvil de Canal 13 después de que su hermano diera su discurso y atendiera a la prensa. El entrevistado aseguró que hay que aprovechar la experiencia con la que cuenta José Luis, asegurando que la política es un arte que se aprende a través de la práctica.

'José Luis tiene su experiencia. Yo estoy más viejo, estoy más sordo, estoy más chicato si quieren, pero estoy más sabio caramba. He aprendido y él ha aprendido muchísimas cosas más. La experiencia políticamente es un valor irremplazable ¿qué han hecho los otros? eso es lo que yo me pregunto. Lo que se necesita es experiencia, capacidad de administrar y tener una visión de conjunto, no una visión parcial de saber que hago hoy día pero no se que hago mañana. La política es un arte que se consolida con su ejercicio, así podes resolver los conflictos que se te plantean', expresó.

Siguiendo en la misma línea, aseguró que las diferencias políticas que lo alejaron de su hermano en su momento, ya quedaron atrás. Asegurando que la provincia de San Juan no esta atravesando un buen momento, contó que por este motivo prácticamente toda la familia esta unida para acompañar este nuevo proyecto.

'Sólo tuve diferencias políticas con él, ya esta, se resolvió y estamos todos juntos porque siempre hemos tenido los mismos objetivos. Se trata de buscar que la gente viva mejor, que haya mejor calidad de vida para los sanjuaninos. Ya no hay diferencias y estamos acompañando este proceso. Como dijo José Luis, las cosas no están marchando. Nosotros dejamos un San Juan pujante. Había que seguir creciendo en orden de educación, seguridad, salud, en vivienda. Eso no se ha dado, por el contrario, hemos retrocedido y eso es muy malo', aseguró.

Por último, César criticó duramente la posibilidad de que se modifique el nombre del frente Todos en San Juan por 'San Juan por Todos'. En ese sentido recalcó que esto se debe a intereses personales del Partido Justicialista, el gobernador Sergio Uñac, y no sería una medida pensando en los intereses de la provincia.

'Ahora pretenden cambiarle el nombre al frente ¿para qué? El presidente del partido en forma inconsulta tomó la decisión o hizo el comentario. Es básicamente esconder una relación nacional que él considera conflictiva. Los peronistas estamos acostumbrados a tener buenas, regulares y algunas no tanto, entonces hay que bancarse al conjunto. San Juan no es una isla y es importante entenderlo. En 10 años el Gobierno Nacional no ha hecho una sola obra en San Juan. Cuando José Luis estaba integrado dentro de la estructura nacional, hizo para San Juan a través de Nación, diques, escuelas, hospitales, rutas, teatros y estadios', sentenció.