Gioja lanzó su candidatura a Gobernador sin descartar ir por fuera del Frente de Todos

Este martes con una conferencia de prensa y gran marco de público, desde la sede de Lealtad Justicialista, el diputado nacional José Luis Gioja anunció su candidatura a Gobernador para las próximas elecciones que se llevarán adelante el 14 de mayo.

Primero agradeció "las muestras de solidaridad recibidas por un montón de sanjuaninos, amigos y amigas", tras la muerte de su hermano Ricardo, cuya noticia se conoció el último domingo.

"Precisamente el domingo que pasó se fue el hincha más grande que tenía San Juan, por lo menos que yo haya conocido, mi hermano Ricardo. Un hombre enamorado de cada rincón de esta tierra, pero apasionado de sus tradiciones y que amaba volver y estar con los suyos, estar en este calor sanjuanino, estas cosas que son nuestras. Creanmé que él fue uno de los que me pidió que no aflojáramos, que no permitiera que tanto trabajo se echara por la borda porque nuestra gente está volviendo a sufrir, el dolor está en muchas casa y quien no tiene al menos un puñadito de esperanza es como que no tiene nada. Por su memoria y por su presencia en mí, Juan Carlos y César, yo estoy aquí frente a ustedes con mucho dolor a cuestas pero con una convicción absoluta. Ricardo no te vamos a fallar, vamos a pelear las elecciones", dijo.

"Hoy a casi 20 años de que este querido pueblo de San Juan me concediera el honor de gobernarlos por primera vez vuelvo a presentarme. Soy el mismo, con algunas arruguitas más en la cara, pero con el alma impecable, con el espíritu como recién planchado. Nuestra voluntad de hacer, nuestra fuerza para emprender, amor por la tierra y su gente no tienen ni una sola arruga, al contrario", expresó.

"Volvemos con la misma ilusión, con las mismas ganas, pero además con toda la experiencia de una vida con errores y virtudes, dedicada a trabajar por la unión y felicidad de nuestro pueblo, y eso no te lo regala nadie. Se gana caminando las calles y a veces también dándose una piña en un helicóptero", dijo.

"Me siento un hombre amortizado, con mucha experiencia recorrida y con mucho hilo al carretel todavía. Y saben qué? después de tanta lucha, tanto desafío puedo tener un solo interés, devolver a San Juan lo que San Juan jamás debía haber perdido. El orgullo de los sanjuaninos y que San Juan empiece a ser la provincia más linda de la Argentina", manifestó.

"Para serles franco me da bronca, por ahí me da pena, que se hayan desperdiciado las expectativas que habíamos dejado al final de nuestro mandato, por no saber determinar prioridades, por no mirar y entender intereses en conjunto, por suponer erróneamente que la obra chica es grande y que la grande no se puede. Solo 7, años y medio que van, creo que la provincia es distinta, que se están perdiendo los sueños, el rumbo. Parecido a lo que encontramos hace dos décadas atrás cuando entre todos pusimos a San Juan de pie y empezamos la segunda reconstrucción", agregó.

"Dicen que cuando las cosas andan mal aparecen las cosas de corazón fuerte, para enfrentarlas, pero también aparece la buena memoria de nuestro pueblo. Se acuerdan todas esas mujeres y hombres, de ese San Juan lindo; donde se gobernaba para todos, donde todos progresaban, donde todo se hacía en su momento y armoniosamente como corresponde".

"Gracias a Dios los hijos de esta tierra tenemos buena memoria porque mirar para atrás nos permite ver hacia adelante y saber qué es lo que no vamos a permitir, para eso miramos para atrás", agregó Gioja.

"No vamos a permitir los hospitales que construimos, equipamos, hoy tengan pocos insumos, pocos medicamentos y personal mal pegado. No vamos a permitir que los docentes no lleguen a fin de mes, que los empleados públicos tengan zozobras y se sientan amenazados y perseguidos. En esto quiero agradecer, reconocer, y homenajear a muchos amigos que esta mañana y hasta recién me llamaban y decían ´flaco como me gustaría estar ahí y dar un abrazo a todos, pero si me ven me van a echar´, basta de persecución", dijo.

"No vamos a permitir que a los diques lo manejen mal, que el trabajo escasee, que los puentes se agriete, que los caminos se arruinen, no vamos a permitir que las oportunidades se marchiten, que los jóvenes sientan que no tienen más remedio que irse afuera para construir su futuro. Ese San Juan no lo queremos. Todo eso lo vivimos y no queremos vivirlo nunca más", dijo.

"Volvemos para que todo eso no vuelva. Ustedes me conocen, lo vamos a hacer como les gusta a los sanjuaninos; con convicción pero sin peleas, con vehemencia pero sin reproches, con ideas claras pero sin descalificar a nadie. Bienvenidos a todos los que si la ley se los permite se ilusionan con dirigir los destinos de San Juan. Pero que nunca se olviden que las necesidades de la gente están primero y no basta solamente con las ganas y las promesas", expresó.

"Un párrafo final para los jóvenes sanjuaninos, para ustedes y en ustedes deposito todo mi capital de experiencia y toda mi voluntad de cambio en paz. Les pido que nos dediquemos a defender lo que hemos hecho, para defender lo que nos falta por hacer todavía que es mucho", relató.

"No aflojen, porque el futuro es nuestro regalo para todos ustedes. Por eso, a trabajar, vamos a volver a sumar voluntades, vamos a volver a escuchar a todos, vamos a volver a incluir a todos, a gobernar para todos", dijo.

"Como siempre lo dije y fue un poco el faro que iluminó mi vida política, vamos a volver porque no basta gobernar para la gente, vamos a volver para gobernar con la gente; para eso queremos volver y he vuelto", finalizó.

Luego respondió preguntas de la prensa. En ese sentido destacó "la familia de lujo" que lo acompaña "y pecha". "Siento la necesidad de devolverle a San Juan lo mucho que San Juan me dio", agregó.

Frente a la consulta de un periodista sobre si su candidatura es por dentro o por fuera del "San Juan por todos", que es el nuevo Frente del Partido Justicialista encabezado por Uñac, el diputado nacional manifestó que "eso no va a depender de nosotros, porque yo me estoy enterando por usted que es "San Juan por Todos" y no Frente de Todos. Si quien conduce, esto que era el Frente de Todos según usted, no necesita de nosotros, no llama y hace lo que quiere, no participa democráticamente como debe ser, dentro de esta cosa que está vigente en el Código electoral; si no nos dan piola, iremos por afuera. Si nos llaman, si somos parte sin compartir las ideas pero somos parte de ese frente, por supuesto que vamos a ir por adentro".

También se refirió a un compañero de fórmula: "Tengo como 20 nombres, pero no hay que almorzarse la cena".

Y también volvió a hablar de la candidatura de Sergio Uñac como Gobernador en este 2023: "Lo vuelvo a repetir, el gobernador Uñac no está autorizado por la Constitución provincial para ser candidato nuevamente".