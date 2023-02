Leo Gioja: 'Los sanjuaninos merecemos vivir mejor y José Luis puede lograrlo'

Antes del mediodía de este martes 31 de enero finalmente se resolvió la 'incógnita' que había en San Juan respecto a los carteles de 'Vuelve' que aparecieron en la vía pública. Se trata de la nueva candidatura a gobernador de José Luis Gioja. En ese sentido, Leonardo Gioja aseguró que 'los sanjuaninos merecen vivir mejor y que su tío puede lograrlo'.

Leonardo Gioja, actual diputado provincial, habló con el móvil de Canal 13 luego de que se diera el anuncio oficial desde el interior de la sede de Lealtad Justicialista. En ese momento fue consultado sobre si él fue uno de los que ayudó a convencer a José Luis de presentarse a las elecciones del próximo 14 de mayo.

'Si, pero son detalles mínimos pero creo que todos coincidimos en que lo vemos en la calle. Cuando José Luis sale a la calle mucha gente le pide que de alguna manera se pueda volver a ese San Juan de antes, eso es lo que prima, más allá de cualquier tipo de consideración personal o familiar. La familia acá lo acompaña, esta César, esta Juan Carlos y están los hijos de Ricardo que falleció. Los sanjuaninos nos merecemos vivir mejor y José Luis puede conducir ese proceso', expresó.

Más allá de lo que sus familiares y colegas le pedían constantemente, Leonardo aseguró que el rol más importante lo cumplió la gente. El legislador provincial contó que en múltiples ocasiones cuando José Luis salía a la calle, se cruzaba con personas que le pedían que vuelva al poder.

'Lo hemos discutido mucho y hay un concepto que es el que prima, es la responsabilidad que siente José Luis de volver a crear un San Juan con esperanza. Todos percibimos un contexto nacional y provincial complejo, lo vivimos día a día cuando salimos a la calle. Me parece que acá prima la responsabilidad que siente José Luis de que San Juan este mejor. Con nuevos equipos y con una visión clara de provincia, todos lo vamos a acompañar para hacer esto realidad', sentenció.