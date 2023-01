Uñac contó porqué decidió no firmar el pedido de juicio político a la Corte Suprema

Sergio Uñac decidió no acompañar el pedido de juicio político a la Corte Suprema que impulsó el Alberto Fernández. A raíz de eso, el móvil de Canal 13 le consultó si le comunicó al presidente las razones de su decisión. El Gobernador expresó: ‘Hablé con el presidente y le expliqué porque no iba a firmar’.

Además, el mandatario sanjuanino aseguró que tanto al presidente Alberto Fernández como al secretario de la presidencia les dejó en claro que sigue en contra del fallo. ‘Estoy en contra del fallo de la Corte, pero no es la herramienta el juicio político contra la Corte’, sostuvo.

Sin Uñac, gobernadores peronistas firmaron el pedido de juicio político contra Rosatti

El martes el presidente Alberto Fernández mantuvo una reunión con 11 gobernares (y un vice-Catamarca) que firmaron el pedido de juicio político contra el presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti. El gobernador Sergio Uñac, junto con otros 13 gobernadores el pasado 28 de diciembre apoyó el reclamo impulsado por el jefe de Estado, contra el fallo por la coparticipación, en esta ocasión no asistió y tampoco envió al vice gobernador Roberto Gattoni, que en contacto con Canal 13 había dejado entrever que no asistiría por lo que no hay dudas sobre su no respaldo.