Con chicaneo de por medio, así fue el cierre del primer debate presidencial

Pasadas las 23 horas del domingo, se produjo el cierre del primer debate presidencial donde los cinco candidatos se vieron las caras y se cruzaron con cuestionamientos de los más variados. Es así como Javier Milei, Sergio Massa, Patricia Bullrich, Myriam Bregman y Juan Schiaretti, no dudaron al argumentar sus ideas y contraponerlas con las de sus opositores.

De esta manera, el tópico "Derechos Humanos y Convivencia democrática" se sumó a los bloques de Economía y Educación para el primer debate. Para el final del debate se produjeron cuatro rondas de preguntas. Una de las particularidades de este debate, a diferencia del que sucedió en el 2015 y en el 2019, hubo una herramienta denominada botón rojo, lo que permitió 5 posibilidades de derecho a réplica. Esto permitió un feedback picante entre los participantes.

En el momento del cierre los candidatos dijeron lo siguiente:

Juan Schiaretti: "Compatriotas, es mentira que estemos condenados al fracaso de los argentinos, es mentira que estemos condenados a tener siempre alta inflación, es mentira que tengamos que ser gobernados siempre por la grieta. Es hora de que Argentina tenga un gobierno que gestione bien, que deje atrás la grieta, y Argentina va a poder aprovechar así los vientos internacionales que hoy soplan a favor de nuestra parte. Ustedes han escuchado en el debate aquí cómo se achacan cosas muchos candidatos desde hace bastante tiempo. Han visto a los candidatos de la grieta que ya fracasaron, Sergio Massa y Patricia Bullrich, lo representan. Han escuchado a otros candidatos que proponen cosas que resultan un viaje a lo desconocido, además de las cosas tradicionales que plantean ellos. Yo ofrezco mi experiencia de gobierno y por eso les pido que me acompañen conmigo".

Myriam Bregman: "Más allá de las frases hechas, ninguno de los candidatos pudo ocultar que son todos cómplices del Poder Económico. Vos sabés que nosotros no, porque peleamos por construir una sociedad sin ningún tipo de explotación, sin ningún tipo de opresión. Nos ves en cada lucha. Este 22 de octubre demostremos que somos muchos, que somos muchas las que no queremos seguir pagando al FMI con el hambre del pueblo. Las que no queremos que los trabajadores sigan perdiendo, que no queremos que sigan destruyendo el planeta porque no hay planeta B. Las que decimos que no nos digan otra vez más que tenemos que esperar. No te resignes, votá con tus convicciones. Vamos con la izquierda en todo el país, en las calles y en el Congreso. Y una cosa más, son 30.000 y fue un genocidio".

Javier Milei explicó "A lo largo de este debate hemos escuchado la posición de algunos candidatos que parece que son marcianos, como si no hubieran tenido nada que ver en la debacle que llevamos sufriendo 40 años. Por lo tanto lo primero que quiero decir es que no hay locura más grande, nada más demencial que creer que uno puede tener resultados distintos haciendo siempre lo mismo. Nosotros lo que venimos a proponer es el modelo de la libertad. En aquellos países que son más libres son ocho veces más ricos que los reprimidos. El decir más bajo en la distribución está 11 veces mejor que su par en el reprimido. Hay 25 veces menos de pobres en el formato estándar. 50 veces menos en el formato extremo. La gente vive un 25% más. En definitiva, una Argentina distinta es imposible con lo mismo de siempre. Sin embargo quiero decirles algo, hay esperanza. Un futuro mejor es posible, pero ese futuro es posible si ese futuro es liberal".

Sergio Massa, por su lado dijo "Quiero aprovechar este minuto para hablar con vos, que sé que sentís el dolor y la frustración de que las cosas no van bien, que la plata no alcanza. Quiero decirte que la Argentina tiene tres caminos. Uno ya lo conocemos, es la vuelta al pasado. El otro es un salto al vacío y la locura. Y después un camino de producción y trabajo. Quiero invitarte a que construyamos una Argentina donde convoquemos a un gobierno de unidad nacional. Quiero invitarte a que pongamos el trabajo y la distribución del ingreso como valores centrales para la construcción de la Argentina. Quiero que construyamos de nuestras importaciones la potencia en nuestras reservas, pero sobre todas las cosas el valor de nuestro trabajo. Quiero que construyamos más federalismo porque la Argentina necesita mejor distribución a lo largo y a lo ancho del país. Y sobre todo quiero pedirte a la urna no vayas ni con bronca ni con odio, andá con la esperanza".

Tras ello, Patricia Bullrich señaló "Hace 20 años damos la batalla contra el kirchnerismo, que tanto dolor te trajo. Cada vez que ellos dijeron vamos por todos, nosotros pusimos el pecho. Hoy estamos frente a la batalla final, pero para transformar la Argentina no alcanza solo ganarles las urnas. Hace falta generar cambios profundos y verdaderos que duren, porque siempre están amenazando. Por eso la única forma de hacerlo es con coraje, con poder político, y hoy nosotros tenemos poder político con gobernadores, con intendentes, con mayorías en el congreso y con ustedes, la gente. Por eso te pido que nos acompañes, que nos votes, que pienses que Juntos por el Cambio es la única oposición que va a garantizar el cambio de lo que el kirchnerismo arruinó en la Argentina. Yo no doy el brazo a torcer, yo no voy a negociar el cambio nunca. Yo te pido, por favor, acompáñame y te quiero decir viva la patria".

Cabe mencionar que el próximo debate será el 12 de octubre y en este caso se llevará a cabo en la Universidad de Buenos Aires.