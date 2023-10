Massa le pidió a Milei que pida disculpas por sus dichos contra el Papa

En el momento de las rondas de preguntas, Sergio Massa cuestionó a Javier Milei. En este caso señaló y repudió los dichos del liberal para con el Sumo Pontífice.

"Javier, más que una pregunta, te quiero hacer un pedido. La Argentina tiene millones de fieles católicos y ofendiste al jefe de la Iglesia. Quiero pedirte que aproveches estos 45 segundos para pedirle perdón al Papa, que es el argentino más importante de la historia", cuestionó Massa.

Luego de ello, Milei, señaló: "Bueno, mis afirmaciones fueron hechas en un contexto cuando todavía no estaba en política. Y parece que estás poco informado. Porque sabés que yo había pedido perdón por eso. Y lo volveré a hacer, porque no tengo problema. Porque si me equivoco, no sepan repetir que estoy arrepentido por ello". Tras ello, expresó: "si el Papa quería venir a la Argentina, se lo iba a respetar no solo como jefe de Estado, sino como líder de la Iglesia católica. Por lo tanto, dejá de chicañear y dedícate a bajar la inflación y terminá el gobierno de manera decorosa".