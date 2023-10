Por los bouchers, Bullrich contra Milei: 'No te importa la educación'

En los dos minutos de Javier Milei para hablar sobre Educación, él no dudo en atacar de manera contundente a sus contendiente, pero a la vez, una de ellas hizo un recordatorio de sus palabras durante el periodo de pandemia.

"Durante ocho minutos escuchamos las palabras de mis adversarios. Un montón de palabras bonitas, frases pomposas, un montón de buenas intenciones. Sin embargo, cuando vamos a los hechos, ellos son los responsables que hoy el 13% de los chicos no termina el colegio en tiempo y forma", inicio Milei. Además apuntó: "Que el 50% de los chicos no entiende un texto que va a leer. Y que el 70% no puede resolver un problema de matemática básico. Esto además ha agravado en una situación donde el 60% de los chicos son pobres. Por ende, ¿qué pueden hacer pobrecitos frente a semejante desastre? Por eso, nosotros estamos planteando una propuesta revolucionaria".

Mientras nosotros luchábamos para reabrir las escuelas, Milei gritaba por los canales para mantenerlas cerradas.



Algunos defendemos la educación pública, los que no conocen el país proponen vouchers.#PatoPresidente pic.twitter.com/6TLeHoy6Yd — María Eugenia Vidal (@mariuvidal) October 2, 2023

Ante esto planteó: "Que es la idea de implementar la idea del capital humano. El capital humano es profundamente importante en los últimos 250 años de la historia de la humanidad. Y ahí encontramos que hay dos temas muy importantes. Está el capital humano de primera generación, que tiene que ver con la salud, que tiene que ver con la alimentación y que jugó un rol fundamental durante el siglo XIX. Por otra parte, hay un rol fundamental para la educación, para el aprendizaje y la práctica. Y eso tuvo un rol central en el siglo XX y más que lo tiene ahora en el siglo XXI. Para eso, nosotros proponemos que ese ministerio tenga cuatro áreas. Un área de niñez y familia, un área de salud, un área de educación y un área de trabajo. Además, es interesante porque estamos planteando modificar la forma en la cual se da la asistencia en Argentina". Tras ello dijo "Nosotros les vamos a enseñar a pescar, les vamos a enseñar a crear la caña de pescar. Y si es posible, que aprendan a tener una empresa de pesca. Porque vamos por una solución donde los individuos sean plenamente libres y no esclavos del Estado y de los políticos".

Tras la alocución de Milei, Patricia Bullrich solicitó su derecho a réplica. En sus 45 segundos mencionó: "Milei, cuando las madres y los padres del país pedían a gritos abrir las escuelas, vos en los canales de televisión gritabas que no se abran, nos vamos a contagiar. No te importa la educación. Anda con el voucher a La Puna, donde hay una escuela. Ándate al sur del país, a cualquier lugar. No conocés la Argentina. Planteas un modelo que solo puede ser planteado en la ciudad de Buenos Aires. El país es más que la ciudad de Buenos Aires. El voucher, lo único que va a lograr es más desigualdad. Nosotros defendemos la escuela pública para todos, la escuela de Sarmiento, con la igualdad de oportunidades".