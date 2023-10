El cariñoso recuerdo de Sergio Massa hacia Juan José Chica

Massa llegó a San Juan acompañado por Daniel Scioli y José Ignacio De Mendiguren, y fue recibido por el gobernador Sergio Uñac. Ante una multitud de militantes y simpatizantes, el líder de Unión por la Patria brindó un discurso en el que repasó sus propuestas de gobierno y critico las propuestas de otros candidatos.

En un momento de su discurso, Massa se refirió con mucho cariño a Juan José Chica, quien falleció el pasado 2 de octubre. "Cuando yo era muy joven, él me tenía mucha confianza” expreso el actual ministro de Economía y continuó, “tu viejo me tenía especial cariño por mí y me permitió trabajar mucho con los trabajadores de Luz y Fuerza sanjuaninos, asique el mejor de los recuerdos para él” dijo dirigiéndose al hijo del dirigente, Jorge "Koki" Chica, quien estaba presente en el acto.