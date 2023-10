Massa: 'San Juan es la provincia con mayor capacidad de energía solar en la Argentina'

Este viernes estuvo marcado por la visita de Sergio Massa a la provincia. El candidato a presidente de Unión por la Patria (UxP) primero se reunió con trabajadores y mujeres sanjuaninas. Luego participó de un conversatorio donde contestó consultas de diferentes sectores, donde expresó a todos los argentinos y argentinas que estaban mirando la trasmisión: 'San Juan es la provincia con mayor capacidad de energía solar en la Argentina'

El ministro de Economía de la Nación se dirigió a sectores sociales, productivos y académicos de la provincia, pudiendo contestar algunas inquietudes emanadas de los presentes. Allí aseguró después de recorrer la fábrica de paneles solares de EPSE, ‘Esa es la Argentina que tenemos que construir’.

Antes de las preguntas recogidas entre los asistentes, Massa quiso dejar algunos conceptos y comenzó agradeciendo muy especialmente a todos los que estaban en el encuentro, “a los que simpatizan con el proyecto de país que tenemos en el corazón y en la cabeza, pero mucho más les quiero agradecer a todos aquellos que representando a sectores productivos, económicos, del mundo del trabajo, de los servicios, que sin ser simpatizantes de nuestra fuerza política están hoy acá para preguntarnos, para escucharnos y para que les podamos contar como en el abrazo sobre la construcción de Argentina Federal, San Juan va a ser parte protagonista del desarrollo de la Argentina”.

También destacó que en los próximos días el Ministerio de Economía firmará con Vialidad Nacional y la Provincia de San Juan la construcción de dos tramos de RN 40 en Sarmiento. “También quiero felicitarlos, vengo a recorrer EPSE y la fábrica de paneles solares que están construyendo ahí, esa es la Argentina que tenemos que construir en la que de alguna manera tengamos la capacidad de ir agregando valor. Estamos en la provincia con mayor capacidad de generación de la energía solar de la Argentina, energía limpia. Pero además en la provincia que más energía solar generada sube al Sistema Interconectado Nacional y de alguna manera nos permite pensar proyectos hacia adelante. Hoy San Juan recorre el camino de transformar silicio en paneles solares y en empezar a producir sus propios paneles solares en una planta de desarrollo con inversión de la provincia, pero que sirve para todo el país. Cuanto más valor agregado pongamos en la cadena de valor de generación de energía, en la cadena de valor minera, en la cadena de valor energética, mayor cantidad de trabajo argentino bien pago vamos a tener y ese tiene que ser nuestro objetivo como país y como provincia. Tenemos que pasar de ser un país que exporta materia prima a exportar materia prima elaborada”.

Sobre el FMI

“Es muy importante que construyamos un país con orden fiscal, pero mucho más importante es que construyamos un país que acumule reservas sobre generar más dólares de los que consume, eso nos va a hacer fuertes, va a matar la inflación, va a evitar un montón de dolores de cabeza y nos va a permitir ser soberanos, porque el otro gran desafío que tenemos que recorrer tiene que ver con sacarnos uno de los peores problemas que tiene nuestra economía: en el año 2018 para financiar la rentabilidad y la salida de fondos de inversión que estaban timbeando, la Argentina tomó un crédito de 55.000 millones de dólares con 45.000 millones de desembolso que nos dejó atados para siempre a la intervención del síndico. Piénsenlo en términos de una familia, deudas de juego que hipotecaron la empresa y que hacen que cada 90 días venga alguien del juzgado a revisar el proyecto de empresa. Creo que es importante construir esta matriz de desarrollo económico para vender trabajo de calidad, para tener mejores salarios, para acumular reservas, pero, además, para juntar los dólares para sacar definitivamente de la Argentina al Fondo Monetario Internacional qué tanto daño nos hace”.

Lo que está en juego

“Es muy importante que tengamos claro que es lo que está en juego en términos de proyectos de país. Hay dos cosas que les quiero plantear con claridad, la primera tiene que ver con el país federal que nosotros queremos, contra el país unitario que quieren otros. La idea de sacar el régimen de Coparticipación Federal es ni más ni menos que condenar a las provincias a la soledad y al abandono, si no hubiese un trabajo conjunto entre la nación y la provincia hubiese sido imposible hacer por ejemplo El Tambolar o Agua Negra, y de alguna manera se lo quiero graficar con algo que los sanjuaninos conocen para que entiendan que cuando ellos plantean la eliminación del régimen de coparticipación lo que plantean es una Argentina concentrada en la 60 manzanas de la Plaza de Mayo asociada al mercado financiero, sin mirar a lo productivo, sin mirar al desarrollo federal, sin reconocer el valor y el aporte que hacen provincias como ésta en materia de interconexión energética con energía solar y en materia de generación de reservas con los proyectos mineros que están llevando adelante y los que tienen en marcha. Pero, además, desconociendo la potencia de generación de trabajo de las economías regionales.

Lo segundo que quiero decir es a las mujeres sanjuaninas, les pido que esta semana estos conceptos no solamente los piensen y los compartan, hay dos modelos de país planteados uno que promueve la libre venta de armas desentendiéndose de la responsabilidad de la seguridad. Cada mamá tiene que elegir entre su hijo con una Notebook en la mochila como nosotros proponemos, o su hijo con un arma en la mochila como plantea Milei, es así de duro, de simple y de claro. Tienen que elegir si quieren universidad pública gratuita, de calidad e inclusiva para nuestros jóvenes como venimos planteando, o si quieren universidad paga, si quieren vivir en una sociedad donde se recorten las pensiones por discapacidad o que se amplíen esos derechos como nosotros proponemos”.

¿Por qué quiere ser presidente?

“Porque amo a este país. Soy hijo de inmigrantes, mi mamá y mi papá son italianos, vinieron escapando de la guerra. Esta medallita que tengo colgada era de mi bisabuela, la mamá de mi abuela, ella vivió la guerra, la tuvo mi abuela, vivió otra guerra. Cuando empecé a tener relevancia pública me la dio y me dijo: ‘ya pasó dos guerras, ojalá que te sirva para recorrer un camino como el que tu papá y yo pudimos recorrer’. Tengo la suerte de tenerlos a los dos. Mi mamá me reta cuando ve algo que no le gusta. Yo soy muy familiero como todo hijo de tanos, con lo cual la opinión de los padres pesa mucho en la familia. Y la verdad es que quiero dejarles a mis hijos un camino recorrido como país que de alguna manera legitime el camino que recorrieron mis viejos y que les dé la posibilidad de vivir en un país donde el trabajo y la educación les den oportunidad de ser a alguien, como le dio muchos años la Argentina a aquellos que venían de lejos la oportunidad de que a partir del estudio y el trabajo fueran a alguien y construyeran su familia. No tengo más aspiración que vivir en un país en el que estudiar y trabajar tenga un premio”.

Gobierno de unidad nacional

“No es a quiénes vamos a convocar, es a todos, nadie podría sorprenderse de que el 10 de diciembre en mi gobierno haya industriales sentados en la decisión de la política de crédito del BICE o del Banco Nación porque es algo en lo que creo hace tiempo. Nadie puede sorprenderse que esté el sector agro sentado a la mesa de las áreas de decisión. Nadie puede sorprenderse que los compañeros del mundo del trabajo estén tomando decisiones en un momento en el que tenemos que construir políticas laborales del siglo XXI porque la tecnología, la robótica, la Inteligencia artificial, la programación, están cambiando el mundo del trabajo y necesitamos pensar qué legislación, qué mecanismos de protección le dejamos a nuestros jóvenes para los trabajos del siglo XXI. Nadie puede sorprenderse de que entendiendo el tiempo de la patria, los peronistas abramos los brazos y abracemos a radicales, socialistas, sectores independientes, de izquierda, gente que en algún momento participó del PRO y hoy se encuentra en una situación incómoda. Me parece que nuestra responsabilidad es animarnos a recorrer el desafío de construir una nueva página de la historia política argentina donde para un argentino no haya nada mejor que otro argentino y salgamos de las peleas que hunden al país”.

Impacto de la devaluación

“Las PASO cerraron el capítulo Fondo Monetario Internacional hasta la segunda vuelta. Como ustedes saben Argentina tenía dos vencimientos en junio y julio de 3500 millones de dólares cada uno más o menos, en un año en el que además tuvimos una sequía en la que perdimos 21.000 millones de dólares de exportaciones, estos números son para que se entienda claramente lo que significa administrar en crisis, para que vean que lo que perdimos en el campo es el doble de lo que exporta todo el complejo minero argentino”.

“Argentina tiene que recorrer nuevos caminos, acá en esta provincia está una de las plataformas más importantes para la generación de energías limpias. El próximo presidente tendrá la oportunidad de contar con más de 40.000 millones de los que tuvo este año, eso le va a permitir estabilizar la moneda, pero sobre todas las cosas discutir un programa con el fondo haciendo valer lo que valen los productos y los bienes argentinos y lo que vale el trabajo argentino”.

Frustración del votante

“En el 2019 muchos argentinos nos votaron con mucha esperanza y hoy sienten frustración. No voy a poner de excusa a la pandemia, ni al FMI, ni a la sequía, ni a la guerra ni a nada, solo quiero pedir perdón porque creo que hay que tener la humildad de pedir perdón más allá de que agosto fue consecuencia de que los máximos responsables de que no hayamos podido cumplir los objetivos se hayan escapado y hoy estén abajo de la cama, yo nunca me meto abajo de la cama siempre doy la cara para bien o para mal”.

“En el debate propuse un programa de viviendas, lotes con servicio, propuse en materia de seguridad la creación de una Agencia Federal de lucha contra el narcotráfico, propuse un sistema de cámaras para ciudades de más de 50.000 habitantes, propuse que la contaminación de ríos, la tala de bosques y la destrucción de humedales sean delitos. Y escuché un candidato que dice que contaminar los ríos no importa, que es una cuestión de precio".

Economías regionales

“¿Qué propuestas recuerda de los otros candidatos? Nada, no hubo propuestas, yo fui a decir lo que sentía como esta noche acá, lo que soñaba y lo que sueño para mi país. Y ese día escuché decir que algún candidato planteara que hay que eliminar retenciones a las economías regionales y quiero recordarles que ya eliminé las retenciones a las economías regionales, el vino, el tabaco, el arroz, el tomate, el ajo, la cebolla, ya no pagan más retenciones. Y además voy a mandar al Congreso para que la ratifique, porque escuché esta semana que decían que si ganaban iban a volver a cobrar el impuesto a las ganancias, quiero avisarles que el Congreso ya votó y es ley, lo eliminamos de acá a fin de año y para siempre, el salario no es ganancia, es remuneración y es una aberración que por trabajar haya que pagar un impuesto”.

“Las economías regionales generan 630.000 puestos de trabajo en toda la Argentina, la decisión de eliminar las retenciones no fue un capricho, tiene que ver con entender que es el sector en términos del proyecto agroindustrial o de materia prima con valor agregado que más empleo genera. Cuanto menos impuesto paguen las economías regionales, mayor cantidad de empleo por participación de mano de obra vamos a tener en la Argentina y en las provincias”.