Libertarios acusan a funcionario de Calingasta de fomentar el robo de votos

El candidato a diputado nacional por la Libertad Avanza en San Juan, José Peluc, acusó a un presunto funcionario municipal de Calingasta, a quien identificó como José Luis Sosa, de fomentar el robo de votos de Javier Milei en las elecciones de este domingo 22 de octubre. "Este señor ha estado mandando audios en grupos de WhatsApp explicando cómo nos tiene que robar los votos. Nos había llegado hace días y hemos estado investigando hasta que detectamos que es este señor", afirmó el libertario.

"José Luis Sosa es una persona que trabajó en la Municipalidad de Calingasta, tuvo un accidente y lo dejaron en planta permanente en el municipio. Es un militante de la vieja política, de esa que la gente no quiere ver ni escuchar hablar de ellos nunca más. Eso es lo que estamos informando a la Secretaría Electoral Nacional en la provincia de San Juan para que ellos tomen las medidas del caso para cuidar la democracia y la decisón de la gente", detalló José Peluc en Radio 13.

El audio dice: "El día de las elecciones es muy fácil, hay que meternos al cuarto oscuro y que cada compañero se robe 15/20 votos. Que a los de Milei los esconda debajo de los de Bullrich, que los desparrame bien por todos lados, no darles pie a que voten a Milei. Eso hay que hacer, cada compañero se tiene que sacar 15/20 votos y chau. Llegado el momento no van a haber votos de Milei y cuando salgan a pedir los votos y digan 'no hay votos de Milei' o 'yo quiero votar a Milei' es un voto cantado, es un voto nulo automáticamente. Así que es cortita la cuenta".

En este sentido, el candidato a diputado nacional aseguró que "hemos tenido acceso al grupo de WhatsApp donde está identificado con el nombre de él y la foto que tiene. A todo eso se lo vamos a aportar a la Secretaría Electoral Nacional en el distrito San Juan para que tome medidas en este caso, lo que pasa es que nosotros fuimos claros en las PASO que habíamos sido muy austeros con la fiscalización pero también es cierto que logramos recuperar 6000 votos".

"Eso fue gracias al trabajo de los fiscales generales que observaron todo y sabíamos las mesas que teníamos que ir a pedir abrir. En este caso, el día domingo vamos a tener 2.400 personas desplegadas en las escuelas y casi 600/700 personas que vamos a desplegar en diferentes lados como para identificar estas anormalidades y grabarlas. Nosotros a esta preparación que empezamos a hacer con los militantes el día 14 de agosto nos permite tener esta inteligencia", agregó.

Por otro lado, Peluc expresó que "tenemos dos o tres audios más, no hemos podido corroborar el dueño o la dueña pero estamos trabajando en eso. Creo que la medida que deben tomar, si está afectado al trabajo electoral de ese día, lo cual todos los frentes debemos informar, es sacarlo del lugar. Si ven necesario otro tipo de denuncia más grave, derivarla a la Justicia Penal o lo que sea porque alterar la elección es una traición a la patria".

"Tenemos otros mensajes de otras personas, hombres y mujeres. Estamos trabajando fuertemente para identificar quiénes son. He llamado por teléfono al intendente Castañeda, tratándose de una persona de Calingasta y de su frente, pero él me ha manifestado que no pertenece a su agrupación política o al menos el sector que representa. Sí lo conoce y había escuchado ese audio pero no se hace cargo de este señor, es entendible", finalizó el referente de la Libertad Avanza.