Fabián Martín: ‘Es difícil saber quién ganó, porque cada uno lo ve desde su perspectiva’

Luego de admitir que la política argentina tiene varias deudas pendientes con la sociedad y de reiterar que el camino para sacar la economía adelante es el trabajo y la educación, Fabián Martín, el vicegobernador electo, habló sobre el Debate Presidencial. Dijo que “fue interesante” y que ‘es difícil saber quién ganó, porque cada uno lo ve desde su perspectiva’.

“El debate fue interesante y cada uno expuso lo suyo Entendemos que Patricia Bullrich es la garantía del cambio, un cambio con certeza. Tiene decisiones firmes, sabe de las transformaciones que necesita el país y tiene poder político. Tiene muchos gobernadores y la posibilidad de sumar más”, dijo al iniciar la rueda de prensa.

En la previa del cierre de la Semana Social 2023, Martín dijo que para él “es difícil saber quién ganó, porque cada uno lo ve desde su perspectiva. El debate, es importante en tanto y en cuanto se discutan ideas, que las críticas se hagan con respeto. Creo que dentro de todo fue salvable esa situación y por supuesto que hubo dardos cruzado. Creo que ganó quienes pudieron ver el debate y sacar alguna concusión”, agregó.

También habló sobre la economía, la pobreza y aseguró que todo esto no se podrá resolver de un día para el otro. Y, dando más detalles sobre su postura en relación a la economía, como uno de los ejes del debate, agregó: “Massa hace más de un año que está en el Ministerio de Economía y ha duplicado la inflación, ha hecho crecer la pobreza y no dio respuestas. Dijo este no es mi gobierno, mi gobierno será el que viene, una negación tan grande como esa es creer que los argentinos son muy inocentes. No tiene autoridad moral”.