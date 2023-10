Con fuertes guiños a JxC, Milei ‘celebró’ entrar en el balotaje

Casi una hora después de que se conocieran los resultados de las elecciones Generales, el bunker de La Libertad Avanza se reunió para celebrar haber entrado en el balotaje. El culmen del mini acto, que cerró una extensa jornada, fue el discurso de Javier Milei, el cual se destacó por tener fuertes guiños a JxC, para captar los votos de Patricia Bullrich.

En el comienzo de su alocución, el candidato a presidente señaló y celebró que en dos años cosecharon 40 diputados y 8 senadores. Mientras miles liberales presentes cantaban ‘Se siente, se siente Milei presidente’.

Luego se encargó de felicitar personalmente que, a Rogelio Frigerio, quien fue elegido como gobernador de Entre Ríos. Para luego felicitar a Rodrigo Marra que perdió en su lucha por ser Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y a Carolina Píparo que perdió en sus aspiraciones a ser gobernadora de Buenos Aires de la mano de Axel Kicillof. Para cerrar, felicitó a Jorge Macri y le deseó suerte en el balotaje que enfrentará el 19 de noviembre.

'Quiero que tomen conciencia que hoy quedamos frente a la elección más importante de lso últimos 100 años. Una elección que nos va a plantear si queremos seguir con este modelo de país que el kirchnerismo defiende o si queremos volver a abrazar las ideas de la libertad,que son las que hicieron grandes a Argentina en el siglo IX. Y que todos los países que abrazan las ideas de la libertad progresan, mientras que todos siguen las ideas populistas se hunden en la miseria', manifestó el candidato a presidente, mientras que la concurrencia gritaba 'libertad'

Milei definió a la elección de este domingo como 'un día histórico', destacando que dos tercios de los argentinos votaron por un cambio. 'Los argentinos votaron por una alternativa de este gobierno de delincuentes que quiere hipotecar nuestro futuro para permanecer en el poder'

En un tramo importante de su discurso, el diputado nacional liberal tuvo indisimulables guiños hacia Patricia Bullrich. 'Hoy vengo a dar por terminado ese proceso de agresiones y ataques, y estoy dispuesto a hacer tabula rasa, barajar y dar de nuevo con el objetivo de terminar con el kirchnerismo', expresó efusivo para que sus militantes estallaran en aplausos.

Luego intentó achicar diferencias con JxC asegurando que el peronismo es 'una junta de criminales' con las que se deben enfrentar juntos. 'El kirchnerismo es lo peor que le ha pasado al país. Durante 100 años vivimos una decadencia brutal que el kirchnerismo se encargó de profundizar para enriquecerse a costa nuestro. Insaurralde no es la expresión es la regla, porque ellos defienden un modelo que está diseñado para beneficiarse a costa nuestra', manifestó notablemente molesto. Para cerrar con nuevo intento de acercamiento a los votantes de Bullrich expresando: 'Si todos los que queremos un cambio en este país no trabajamos juntos, se van a quedar con la Ciudad de Buenos Aires. No podemos permitir que el kirchnerismo nos siga destruyendo la vida. La elección que tenemos por delante es muy clara, o cambiamos o nos hundimos' sentenció.

Para finalizar su discurso, Mieli a tono con lo que fue la mayoría de sus discursos post elecciones. 'Se puede cambiar, se puede cambiar, y existe una Argentina posible es posible si esa Argentina es liberal', para cerrar gritando 'Viva la Libertad Carajo'.