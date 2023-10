Con más votantes de los esperados, ya inició el escrutinio en una escuela de Rawson

Luego de 10 horas de votación, se cerró el comicio en toda la República Argentina y por ende en la provincia de San Juan. En ese contexto, en una de las escuelas populosas que se encuentran en el departamento Rawson, ya comenzaron con el escrutinio luego de recibir a más electores de los esperados.

Se trata de la Escuela Fray Luis Beltrán, ubicada en calle General Acha a metros del lateral de Ruta 40. Allí Finalizó la elección puntualmente a las 18:00, cerrando las puertas para no permitir el ingreso de más electores locales. Martín Agüero, delegado electoral, contó cómo se desarrolló la jornada.

'Se ha notado una mayor presencia de los electores, han venido un poco más, han tomado estas elecciones con más seriedad y se ha superado los 200 votantes prácticamente en todas las mesas de entre 350 y 360 electores. Uno supone que va a ser más temprano que la última vez el final del escrutinio. No podemos suponer a que horario puede terminar pero ya está el personal del Correo Argentino', expresó.

Si bien Agüero aseguró que fue una jornada sin sobresaltos, sobre el cierre se generó una pequeña discusión. Esto se debe a que uno de los presidentes de mesa decidió ponerse a contar cuántos electores de su mesa se habían presentado, fuera del resguardo del aula.

'No es algo muy común pero yo considero que no está en falta. Es el presidente de la mesa que ha decidido cuántos electores de la mesa habían venido antes de entrar al aula. No es algo común pero no está en falta', sentenció.