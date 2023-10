Conclave de JxC en San Juan y semblantes serios a la espera de resultados

Tras el cierre de los comicios a las 18, se fueron encendiendo las luces de los bunkers en San Juan. El móvil de Canal 13 llegó hasta el de Juntos por el Cambio (JxC), ubicado en Ignacio de la Roza y Ameghino, donde según retrató el común denominador fue la cautela. Además, resaltaron que los semblantes de militantes, dirigentes y funcionarios electos estaban serios.

El dato llamativo de la noche, pasadas las 20:30, fue que se dio una reunión entre el candidato a senador Emilio Achem, la candidata a diputada, Nancy Picón, apenas pasadas las 20. A ese conclave, donde además de ellos solo ingresaban datos, se sumó después el vicegobernador electo Fabián Martín, quien entró acompañado por el intendente electo de Rivadavia, Sergio Miodowsky.

Tanto el intendente saliente como el electo, a su llegada al bunker prefirieron no hacer declaraciones. Off de record, expresaron que querían ser cautos con los primeros datos que les iban pasando sus fiscales, entendiendo que no representaban guarismos significativos como que inclinen la balanza. Pero prometieron salir pasadas las 21 para hacer declaraciones.