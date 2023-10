Ballotage: Capello confesó que está entre votar a Milei o abstenerse

A tres días del cimbronazo que significó la derrota de Juntos por el Cambio (JxC) en las Generales, y de uno, desde que Patricia Bullrich oficializara su alianza con Javier Milei, distintas voces de esta coalición se expresaron al respecto. En comunicación telefónica con Radio 13, el dirigente radicalista, Mario Capello, definió esta situación de ‘un lío bárbaro’, además de confesar que está pensando en votar a Milei o en blanco.

‘Hay exageraciones de parte de algunos dirigentes. Lo que hicieron Patricia y Petri bien, así como también me parece bien lo que hicieron de parte del radicalismo del grupo de gobernadores electos, los funcionarios de Mendoza, el comité nacional de abstenerse. Ahora bien, eso es una posición de dirigentes que no modificará lo de verdaderos dirigentes en esta segunda vuelta. Es decir, que los votantes son los propios votantes. Es decir, yo voy a votar según mis condiciones', expresó el dirigente sanjuanino.

Luego, Capello sostuvo: 'Claramente lo que se cuela es no votar a Massa. Porque desde JxC luchamos contra el kirchnerismo y toda su mafia, y toda su corrupción. Yo lo que hablo con los radicales, es que estan divididas las posiciones. Acá cada uno es dirigente de su propio voto, sino nos están subestimando diciéndonos que tenemos que votar'

El empresario sanjuanino también señaló que en la provincia hay muchos que votarán por Mieli y muchos que se abstendrán. ‘Yo lo estoy pensando, porque también hubo cosas fuertes que se dijeron del lado de Milei y cosas con las que no coincido, ahora del otro lado no coincido con nada, y por eso lo estoy pensando entre la abstención y votarlo a Milei’, puntualizó.

Capello les restó importancia a los ataques a Alfonsín de parte de Milei, señalando que lo que está en juego es la República. ‘Me voy a concentrar en defender la República, porque si fuera por defender a Alfonsín solamente, sus dichos son injustos y hablan de que tenemos visiones diferentes, por lo que sí, duele, pero no entiendo y quiero que me explique el tema de la dolarización, que para mí es imposible y expandiría la pobreza, y no sé cómo va a funcionar un país sin su Banco Central', expresó.

El dirigente radical aseguró que la espera del ballotage lo encuentra decidiendo por sí mismo, sin dejarse influenciar por lo que le digan otros dirigentes de JxC o sus correligionarios. 'Como ciudadano entiendo que para los que teníamos una enorme esperanza de cambio profundo con Patricia, me parece que estarán como yo, pensándolo', sostuvo.

Consultado Capello sobre si se equivocó Bullrich con la premura de comunicar oficialmente su apoyo a Milei, señaló que sí. En ese sentido, se hizo eco de las declaraciones de Alfredo Cornejo, al señalar que los dirigentes deben preservar los valores que representan JxC, y que esta situación no los puede encontrar divididos. 'Para mí hay cosas que ya se venían cocinando, pero hasta que no hable con Patricia no tendré respuestas, pero si me pareció un poco apresurada su decisión', destacó.

‘La decisión de los gobernadores electos me pareció prudente’

‘Me parece bien, prudente la decisión de los gobernadores, porque no saben quién será el próximo presidente. Por eso me parece bien, una declaración prudente. Orrego fue electo gobernador de San Juan, jugó muy fuerte por Patricia, y la gente tomó otra decisión. Y ahora porque opinen de una manera u otra, me parece que es un reconocimiento de que el votante es dueño de su propio voto, y no hay que invocar representación, puesto que JxC en esta elección no suma’, opinó Capello.