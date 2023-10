Peluc: 'Somos personas de la democracia y aceptamos la democracia tal cual es'

Este jueves al mediodía José Peluc, diputado nacional electo de "La Libertad Avanza" encabezó una conferencia de prensa luego de que se conociera el resultado del escrutinio definitivo.

En ese sentido, los libertarios lamentaron no ganar la segunda banca en el Senado y el parlamentario al Mercosur; ya que en el primer caso será María Celeste Giménez de UxP quien resultó elegida; y en el segundo caso es Matías Sotomayor y no la libertaria Lucía González como había trascendido en un primer momento en base al escrutinio provisorio.

"Ahora vamos a dar batalla en esta segunda etapa porque esto se define por penales y tenemos que hacerlo así", dijo.

Agregó que "con respecto al escrutinio definitivo vamos a tener una reunión interna para ver donde tuvimos los errores porque obviamente si del domingo a ahora, si estamos con esta diferencia, es porque algún error hemos tenido. Vamos a revisar, a ver, por supuesto que si no puede ser que el domingo hemos tenido una charla con el Gobernador y lo único que estaba en disputa era la Senaduría y hemos tenido este resultado, en algo nos hemos equivocado nosotros, en anotar, fiscalizar, o lo que sea".

"Somos personas de la democracia y aceptamos la democracia tal cual es, así que felicitamos a las personas de los otros frentes que han ingresado", agregó.

"El escrutinio definitivo es definitivo, se hace mientras ves las mesas. No hay forma de recurrir de alguna manera. Vas controlando mesa por mesa y lo importante sería tener mucha documentación para discutirlo", manifestó también Peluc. Y agregó que "estuvieron todos los apoderados, todas las personas que fueron candidatos, todo el día como corresponde. Hemos tenido fiscales en las mesas, escuelas, en el Correo Argentino, en el escrutinio definitivo".

También fue consultado por el encuentro que hubo entre Javier Milei, Patricia Bullrich y Mauricio Macri, previo a la conferencia donde la candidata presidencial de Juntos por el Cambio terminó anunciando su apoyo al libertario: "estamos llegando y primero tenemos que juntarnos todos para conversar. Interpretación no le puedo dar porque tengo que hablar con todos los amigos que integramos este frente. Lo que sí digo es que las palabras de Javier Milei fueron que hubo mucho pedido de disculpas de ambas partes, muy aceptables, y de ahí no se salió de contexto, esa fue la definición. No hubo negociaciones, reparto de cargos"".

De cara al ballotage, Peluc expresó que ahora hay que "trabajar más que lo que hemos trabajado, necesitamos ganar la presidencia. En San Juan siempre lo dijimos, los cargos nuestros eran lo de menos".

Mirá el video insertado al principio de la nota con lo que dejó la conferencia de prensa.-