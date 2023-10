Orrego sobre el ballotage: 'Debo gobernar con el presidente que sea'

Este lunes 30 de octubre se realizará el acto en conmemoración del 40° Aniversario por la Democracia en San Juan. En ese sentido el gobernador electo se hizo presente en Casa de Gobierno, donde habló con los medios de comunicación reciente. Desde este lugar decidió no apoyar explícitamente a ninguno de los dos candidatos a presidente que encabezarán el ballotage.

Marcelo Orrego, gobernador electo de San Juan, se refirió a la segunda vuelta que se desarrollará el próximo domingo 19 de noviembre para definir al próximo presidente. En ese contexto aseguró que lo que tiene en su mente ahora es el gran desafío que tendrá que enfrentar a partir del 10 de diciembre.

'Hay que ser muy claro y ya me he expresado, yo tengo una gran responsabilidad a partir del 10 de diciembre y voy con mucha fuerza y energía. Habían 3 opciones muy competitivas que eran las dos que ganaron y la de Bulrrich donde yo puse todas mis fuerzas y ganas. Era importante para nosotros compartir la gestión con Bullrich que en ese momento era candidata. A partir del 10 de diciembre tengo que gobernar con el presidente que sea. Así me van a encontrar, dialogando y poniendo toda la fuerza para que San Juan siempre esté a la altura de las circunstancias', expresó.

Por último, Orrego fue consultado acerca de la postura que tomaron los líderes nacionales que formaban parte de Juntos por el Cambio. Sobre este tema manifestó que ocurrió lo que esperaba que pasara, ya que se trata de un espacio de grandes dimensiones que quedó fuera del ballotage, entonces era esperable un debate interno con diferentes opiniones.

'Era parte de lo que se iba a dar, era muy probable que cuando se pierde en una coalición fuerte los debates se abren y eso era lo que iba a pasar en Juntos por el Cambio. Tanto yo como los demás gobernadores de JxC nos concentramos sobre todo en las cosas que podemos decidir y en nada más. Los votos son de la gente, ya respondí estas preguntas y creo que fui claro. Sea quien sea el presidente me va a encontrar trabajando', sentenció.