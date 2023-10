Roberto Basualdo: 'Para mi Juntos por el Cambio no está roto'

Minutos antes de participar del acto en conmemoración a los 40 años de la democracia en la República Argentina, Basualdo se refirió a la realidad que vive JxC luego del apoyo de Bullrich a Milei. El reconocido político local aseguró que, al contrario de lo que la gente cree, en su opinión esta coalición política no está quebrada.

Roberto Basualdo, senador sanjuanino, habló con el móvil de Canal 13 instantes antes de ingresar a la Casa de Gobierno. En ese contexto dio su opinión acerca de esta polémica, aseverando que a pesar de las acaloradas diferencias que se registraron, Juntos por el Cambio seguiría manteniendo la unión.

'La verdad es que no me sorprendió lo que hizo Mauricio Macri, son medidas que venían diciendo que lo quería hacer y lo hicieron. Juntos por el Cambio no está roto para mi, en el Senado fue total la unanimidad, estamos todos juntos todavía', expresó.

Por último, Basualdo se refirió a la conferencia de prensa que dio Patricia Bullrich en compañía de Luis Petri invitando a sus votantes a apoyar a Javier Milei por sobre Sergio Massa. El referente mencionó que si bien ella puede pedirlo, la gente es dueña de su propio voto y va a decidir de manera personal.

'Es una decisión personal de Patricia Bullrich y la respeto muchísimo. Cada uno tiene su forma de pensar y su forma de ser. Ella abiertamente dijo que sugiere votar a fulano y me parece bien que lo haga. Yo le puedo decir a la gente que vote a alguien pero la gente va a votar a quien quiera porque estamos en democracia, el dueño del voto es cada uno. Le damos la libertad de que nuestros votantes voten a quien quieran, los votos no son nuestros, es de la gente', sentenció.