Bullrich prometió bajar la imputabilidad, la tildaron de carcelera, y liberar presos

La primera en hablar sobre la seguridad en el debate fue Patricia Bullrich. Sin embargo, ante sus palabras, todos los candidatos pidieron el derecho a replica.

"Como Ministra de Seguridad ustedes saben que yo los protegí y los llevo en el corazón. Llevo en el corazón porque me enfrenté a cada una de las mafias, narcotraficantes, criminales que le sacan la vida a la gente. Entre nosotros las cosas están muy claras. Nosotros sabemos a quién defender", dijo. Además mencionó "Ellos liberan presos y hoy les dan a los presos internet y celulares en las cárceles. Por eso la gente tiene miedo, porque saben que los presos andan sueltos. Los largan como si no pasara nada. Por eso nosotros tenemos las cosas bien en clara".

Luego expresó: "Defendemos a los ciudadanos, no como el kirchnerismo que defiende a los delincuentes. Milei quiere liberar las armas y con las armas liberadas saben dónde caen en manos de los delincuentes, de los narcotraficantes. A mí no me tiembla el pulso". También prometió: "Yo voy a entrar a Rosario con toda la fuerza y a todos los territorios que están tomados por el narcotráfico. Con las fuerzas provinciales, las fuerzas federales y si hace falta las Fuerzas Armadas Argentinas. Voy a cambiar el Código de Imputabilidad de los Menores a los 14 años. El Código Penal para que nunca más un violador, un asesino pueda andar por la calle con tranquilidad".

"Por eso el orden va a ser nuestro principal fundamento en esta política de seguridad. Nosotros defendemos a los ciudadanos y la tenemos muy clara. Los ciudadanos con nosotros. Los delincuentes con aquellos que liberan delincuentes. Y el que las hace, las paga", finalizó.

Ante esto, sus contrincantes señalaron diferentes falencias en sus palabras. Miriam Bregmann dijo: "Patricia Bullrich, usted y todos los que promueven la mano dura fracasaron. En una década incrementaron en un 97% la población carcelaria. Aumentaron todas las leyes generando una verdadera inflación penal". Schiiaretti mencionó: "los últimos gobiernos, dejaron solas las provincias en la lucha contra el narcotráfico. No nos llegó ni un peso. Y nosotros creamos igual la Fuerza Policial Antinarcotráfico".

Tras ello, Javier Milei dijo: "Señora Bullrich, lamento que de la misma manera que el debate anterior, usted mienta sobre las cosas que yo digo. Te cuento, por si no lo entendió, yo sé que usted tiene gente que deforma mis mensajes. Nosotros lo que decimos es, hay una ley de armas y lo que hay que hacer es cumplirla. Porque no puede ser que estén armados los delincuentes y los honestos no". Luego Sergio Massa dijo: "Yo creo que es muy importante que quienes venimos acá le contemos la verdad a la gente. Y los datos desmienten las mentiras. En el año 2019, en la Argentina, se liberaron 16.000 presos. En el año 2020, se liberaron 9.000. Con lo cual, quien debe explicar la liberación de presos es quien era Ministra de Seguridad en ese entonces".