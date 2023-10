Massa prometió un 'FBI argentino' y con Bullrich se sacaron chispas

Dentro de la temática Seguridad, Sergio Massa señaló cuales son sus metas en este tema. Tras ello, con Patricia Bullrich se sacaron chispas durante los derechos a replicas.

"Tengo la decisión de transformar la Argentina en un país seguro y el tema de la lucha contra la inseguridad lo voy a tomar como presidente desde el primer día. Lo voy a hacer sobre tres ejes muy claros. El primero, la prevención. Ya lo hice en Tigre, mi ciudad. Bajé 80% el robo automotor, que es el delito que nadie deja de denunciar", dijo. Luego mencionó que colocará: " Cámaras, móviles, sistemas satelitales de rastreo, botón de pánico en cada celular, para cada una de las ciudades de la Argentina de más de 50.000 habitantes, financiada desde el Estado Nacional. Pero además vamos a encarar como segundo eje la lucha de política contra el crimen".

En este sentido dijo: "vamos a crear una agencia federal con los mejores de cada una de las cuatro fuerzas federales. Sí, un FBI argentino, instalado en Central Córdoba, el edificio de Rosario, que va a permitir que trabajemos sobre tres crímenes que son transnacionales. Corrupción, narcotráfico y además la trata de personas. Tenemos el objetivo de que lo recaudado por la justicia y ese organismo vuelva a fortalecer el sistema de funcionamiento de las fuerzas de seguridad pero también de la justicia y una parte vaya a los clubes de barrio por la tarea social que realizar".

Del mismo modo mencionó: "Por último, el tercer eje. Tenemos que animarnos a exigirle cuentas también a la justicia. No puede ser que un juicio por indemnización demore cinco años, que una adopción demore siete años, y que una descarcelación o una orden de allanamiento demore siete, diez o quince días. Claramente vamos a medir con un cambio en la ley el funcionamiento de los jueces para que también ellos tengan que rendir cuentas frente a la sociedad"

Ante las palabras de Massa, la candidata de Juntos por el Cambio, señaló: "Hace cuatro años que estás en el gobierno, no hables de Tigre, parece una vergüenza que hables de Tigre, cuando hace cuatro años que estás con el gobierno que aumentó los homicidios el 70% en Rosario, dejó liberados a todos los narcotraficantes, generó la peor crisis de seguridad que tenemos en la Argentina." . También aludió "¿Tu número quién te lo da? Insaurrade que te dijo que vale 500 pesos el bote que se compró, el yate que se compró. No podés hacer buena seguridad si tus socios son corruptos y son delincuentes".

En ese momento, Sergio Massa presionó el botón rojo y dijo: "Yo quiero contarles que Tigre se transformó en seis años en la ciudad más segura del conurbano, pero que además vinieron de distintos lugares del mundo a copiar el modelo que habíamos desarrollado. Móviles controlados satelitalmente para que los patrulleros no duerman en las estaciones de servicio, cámaras en todas las esquinas de los barrios y además el botón de pánico en el celular de cada ciudadano". Luego añadió: "Yo no hablo de acusaciones falsas. Y respecto de Insaurralde, cometí un hecho gravísimo. Le pedí la renuncia al cargo, le pedí la renuncia a la candidatura y no todos somos los mismos, Patricia. Vos nunca pediste la renuncia de Milman".