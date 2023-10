Milei destrató a Bregman y Massa se enojó: 'Dejá de faltar el respeto'

Durante la temática de Producción y trabajo, hubo varios picanteos, pero uno de los más fuertes fue entre Milei, Bregman y Massa. Esto es en base a un comentario del liberal.

Tras que Miriam Bregman señalará su propuesta de gobierno, Javier Milei pidió su derecho a réplica. Ante ello mencionó "Hayek, que era tan sabio, decía, si los socialistas supieran de economía, no serían socialistas. Es tu caso, Miriam". En ese momento, la socialista se enojó pero no salió al aire. Además Milei siguió " Además, habla de reducir la jornada laboral para generar puesto de trabajo. Esto es maravilloso. ¿Por qué entonces no las llevamos a una sola hora un día? Va a haber empleo para todos. Es como decir que se modifica la ley de gravedad con un decreto. Pero como si todo esto fuera poco, dice que el salario tiene que estar por encima de la planta básica, que sería maravilloso. ¿Sabe cuál es el problema? Que con las cosas que vos proponés, en lugar de tener más, vamos a tener muchísimo menos. Y vamos a tener un nivel de desempleo enorme y todas las empresas quebradas, que seguro vos vas a querer nacionalizar".

Luego de las palabras del liberal, Sergio Massa se enojó y detalló: "Javier, hasta acá llegaste. Dejá de faltarle el respeto a las mujeres, porque me parece que más allá de que piensen distinto, tienen derecho a opinar distinto a vos. Y me parece que muestra tu rasgo autoritario". Tras su eufórico momento, explicó: " Quiero dejar bien claro lo que está planteando Milei. Básicamente es un mercado de trabajo donde las mujeres no tienen posibilidad de desarrollo. Donde los más jóvenes tienen que ir al mercado precario del salario. Donde los trabajadores pierden su derecho a las vacaciones pagas y a la indemnización. Y sobre todas las cosas, donde volvemos a un régimen de esclavitud, que es lo que está planteando cuando habla de 100 años para atrás".