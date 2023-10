Milei fue letal y trató de asesina a Bullrich

En la primera tanda de preguntas y respuestas de los candidatos en el debate presidencial, Patricia Bullrich le planteó un interrogante a Javier Milei, pero él fue letal.

Patricia Bullrich, le preguntó a Javier Milei: "¿Tenés todos los chorros de Massa en las listas Javier? ¿Lo tenés agarrado luego que te banca la campaña? ¿Con qué dinero? ¿Vos creés que vas a cambiar algo con tantos chorros adentro de tus listas, Milei?". Ante ello, el Liberal le dijo: "vos también tenés un montón de gente en tus listas que viene de otro lado, pero parece que tenés un problema con la inflexibilidad".

Posteriormente señaló "mientras que vos sí podés lavar tu pasado de montonera asesina, nosotros somos los otros que solo gritamos y decimos cosas no podemos cambiar, no podemos tomar otra gente". También explicó: " Mirá, hoy el empleo informal es más importante que el formal y todos aquellos que se quieran asumir, arreglar los problemas los argentinos son bienvenidos, no como tu espacio que se la pasa bloqueando todo el tiempo y que cuando el líder de tu espacio llama a hacer algo racional, vas y le gritás".