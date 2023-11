El Frente de Izquierda en San Juan llamará a no votar a Milei y votará en blanco

Rumbo al ballotage los diferentes espacios políticos han ido tomando posición, luego del domingo 22 de octubre. Por el lado del Frente de Izquierda, Miriam Bregman, quien fue candidata a presidenta, anunció como se comportarán en la segunda vuelta. En San Juan, la izquierda será orgánica y llamará a no votar a Milei, pero como frente ya adelantaron que votaran en blanco, según le contó el dirigente de la MST, Cristian Jurado a Diario 13.

'Nuestra postura desde el MST, y del todo el frente de izquierda es la de decir a todo el electorado que no hay que votarlo a Milei. No tiene que haber un voto a Milei, por considerarlo un personaje, un sector político y social negacionistas de los cambios climáticos, negacionistas de los 30.000 desaparecidos y a favor de los militares, de la dictadura. Y que, estando en la presidencia sería una alternativa muy peligrosa para todos los trabajadores, para toda la población, sería un cortador serial tremendo de derechos de la población. Hablamos que con él están en peligro los derechos laborales, políticos, democráticos, sociales, y todo lo que él ha ido diciendo. Lo que nosotros le decimos a la gente que lo primero que tienen que hacer es no votar a este personaje, para que no llegue a la Casa Rosada', expresó

Luego de dejar claro su postura totalmente en contra del candidato libertario, Jurado señaló que entienden que exista mucha gente que elija votar a Massa, para que no suba Milei. ‘Sabemos que Massa tiene estas reservas democráticas, espíritu democrático. Por eso entendemos al electorado que elija votar a lo menos malo, por eso desde el Frente de Izquierda no vamos a impulsar un voto en blanco. No vamos a decir que son lo mismo’

Incluso el dirigente añadió: ‘Para nosotros Milei representa un espacio político mucho más peligroso que al resto de otras alternativas electorales. Sin embargo, los trabajadores que piensen que votar a Massa es una alternativa a Milei, nosotros le advertimos que más allá de entender esta situación, les advertimos que Massa va a aplicar todo el ajuste pendiente que pide el FMI’

Jurado señaló que Massa tiene todo el aval del círculo rojo de la Argentina para aplicar un duro ajuste, y que esa credencial la consiguió con el resultado electoral. ‘Nosotros sabemos que si él es elegido presidente aplicará un ajuste terrible sobre la clase trabajadora. Por eso le advertimos a todos los que vean una alternativa en Massa, que no como bloque político no lo vamos avatar a Massa’, indicó.

El dirigente señaló que inmediatamente después del ballotage, asuma Milei o Massa, se aplicará un ajuste, con el que ingresarán proyectos mineros. 'Si hablamos de nuevos ingresos de proyectos mineros estaremos hablando de precarización laboral y contaminación del suelo', sostuvo.

Ante este escenario futura que plantean, el Frente de Izquierda a nivel nacional impulsará una alternativa fuerte de izquierda. 'Somos el único sector que vive apoyando a los trabajadores, apoyando a todos los sectores que salen a reclamar por despidos, por suspensiones, pidiendo por aumentos salariales y mejores condiciones sociales. Vemos que es necesario fortalecer una izquierda que sea amplia democrática, que invite a poder dialogar con los independientes para hacerle frente al país que se viene después del ballotage’, aseguró.