Oficial: Orrego anunció los 5 principales nombres de su gabinete

En la antesala de recibir su diploma como Gobernador electo, Marcelo Orrego, ratificó que el Ministro de Economía será Roberto Gutierrez , Silvia Fuentes Ministra de Educación, en Salud estará como Ministro el Doctor Amilcar Dobladez y en Producción, Trabajo e Innovacion, Gustavo Fernández. Además el Licenciado Emilio Achem será Secretario General de la Gobernación con un papel preponderante dentro de la gestión.

Durante los últimos días los medios locales especularon con el día en el que el Gobernador electo Marcelo Orrego iba a dar a conocer quienes lo acompañarán en la constitución de su gabinete de ministros y funcionarios que asumirán la gestión en el mes de diciembre. Algunos arriesgaron a que iba a ser el jueves 9 de noviembre pero esto finalmente no ocurrió, aunque si se dió este viernes 10 de diciembre a un mes de la asunción de las nuevas autoridades provinciales.

El comunicado:

Orrego definió cinco miembros que formarán parte de su Gabinete de Gobierno

El Gobernador electo de la Provincia de San Juan, Marcelo Orrego, adelantó el nombre y currículo de cuatro de los miembros que formarán parte de su Gabinete de Gobierno.

C.P.N. Roberto Gutierrez, estará a cargo del Ministerio de Hacienda y Finanzas.

Lic. Silvia Fuentes, estará a cargo del Ministerio de Educación

Dr. Amilcar Dobladez, en el Ministerio de Salud

C.P.N Gustavo Fernández será el Ministro de Producción y Desarrollo Económico.

Lic. Emilio Achem, será quien esté al frente de la Secretaría General de Gobernación.

Orrego, dijo al respecto “Siempre he creído en el trabajo y esfuerzo en conjunto y no en las individualidades. Con eso en mente estamos conformando el equipo que estará trabajando por el futuro de los sanjuaninos. Los profesionales que he designado han demostrado a lo largo de sus trayectorias personales y profesionales tener las aptitudes necesarias, junto una arraigada vocación de servicio, para poder llevar adelante este desafío