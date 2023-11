Massa cuestionó la propuesta de arancelamiento de la educación

El tercer punto a debatir del debate presidencial fue entorno a la educación. En este caso, Massa acusó a Milei de sus intensiones de privatizar la educación en el país.

"Frente a la campaña negativa y de mentiras a la que hemos sido sometidos, una de las cosas que quiero aclarar, antes que nada, es que la salud y la educación van a seguir siendo públicas", comenzó Milei. Por este punto dijo "no es una decisión del Poder Ejecutivo determinar si es o no es pública en ese aspecto porque depende de las provincias. No solo eso, también quiero comentar que para nosotros la educación y la salud es sumamente importante".

Sobre el capital humano, Massa dijo "Básicamente, cuando hablan de capital humano, de lo que hablamos es del conocimiento de nuestra gente. Y eso está centralmente basado en un sistema de educación pública, gratuita, de calidad, inclusiva. 23.500 escuelas rurales y universidades repartidas a lo largo y a lo ancho del país. Ese es el sistema que tenemos que defender y mejorar". A ello agregó "necesitamos más universidades, no menos".

" ¿Sabe que solamente el 16% de los chicos termina el secundario en tiempo y forma? ¿Sabía que el 30% directamente no lo termina? ¿Usted sabe, además, que habla de la alfabetización y de los chicos de 10 años? El 50% de los chicos no entiende lo que lea. Y el 70% no puede resolver un problema de matemática básica. Ustedes están asignando un montón de recursos desde el Estado Nacional, que va principalmente a las universidades, y cuando ni siquiera se puede garantizar de que lleguen terminan la secundaria", cuestionó Milei.

"¿Pero por sí o por no vas a arancelar las universidades?", preguntó Massa. A ello Milei le dijo: " No, de corto plazo, no". Tras ello Massa recordó "Yo lo que le quiero decir es que el señor va a arancelar la universidad. A cada mamá y a cada papá que tiene a su hijo en la universidad, la Universidad de San Juan hizo el cálculo. 270.000 pesos por mes le va a costar la idea de este señor. Pero además, el sistema educativo argentino tiene una particularidad, que es que permite la movilidad social ascendente, la igualdad de oportunidades. Permite que el hijo de un peón rural pueda soñar con ser abogado o presidente. ¿Vas a arancelar la educación primaria y secundaria también?". A los dichos de Massa, Milei expresó: "¿quién hizo el cálculo ese? ¿Es el mismo que hace los cálculos de la misma manera que te hicieron los cálculos de la tarifa y todo?".