Massa a Milei: "te negaste a hacer el psicotest"

Uno de los momentos más tensos del debate fue cuando Massa le indicó a Milei que no era capaz de someterse a un psicotécnico en caso de ganar, además cuestionó uno de sus trabajos.

"Javier el 10 de diciembre vos o yo vamos a estar en el sillón de Rivadavia. Los argentinos lo que tienen que elegir es quien tiene la templanza, la capacidad, el equilibrio mental , el contacto con la realidad como para poder llevar adelante la Argentina. ¿Acaso vos lo tenés?, hagamos el psicotécnico", dijo Massa. Del mismo modo siguió: "al que te negaste, no yo no me negué".

A la vez, le recordó: "vos trabajaste en el Banco Central", por lo que Milei dijo que fue una pasantía. "Javier porqué no te la renovaron, es muy importante porque es parte de esta discusión respecto de el psicotécnico". Además añadió "entiendo que estés enojado con el Banco Central y queres excluirlo porque en realidad en algún momento te sentiste rechazado".

Milei explicó "creés que la vida no tiene fracasos, uno tiene fracasos se pone de pie y sigue no como vos que seguís fracasando siempre de la misma manera". Ante esto Massa dijo "yo creo, Javier, centralmente que todas tus propuestas dañan a la gente".