Massa: 'vamos a buscar que el Papa venga y defender la causa Malvinas'

El segundo eje sobre el que debatieron Massa y Milei, fue entorno a las Relaciones de Argentina con el mundo. En este punto hablaron sobre el Papa Francisco, la cuestión Malvinas y las ideas y vueltas de los discursos de ambos.

"Argentina tiene la responsabilidad en un mundo absolutamente convulsivo, convulsionado, de pensar su política exterior en defensa del interés argentino. Lo primero que tenemos que tener claro es la multipolaridad", comenzó Massa. Además dijo " Argentina tiene que tener relaciones con todos los países que abran los brazos y los mercados para vender trabajo argentino. Tenemos además, dentro de la política exterior, cuatro ejes que sostener. La agenda de seguridad alimentaria, que además es una oportunidad para la Argentina. La agenda de seguridad energética, que nos da la responsabilidad de ser proveedores regionales y mundiales de shaile gas y de shaile oil. Tenemos una enorme oportunidad para el norte argentino a base de la demanda de minerales y dióxidos raros".

" La segunda, claramente, nuestra relación con la Santa Sede. Este hombre que está acá, da todo el representante del maligno al argentino más importante de la historia, nuestro Papa. Y alguno de los que está acá acompañándolo, dijo que había que romper relaciones con la Santa Sede. Vamos a trabajar para que en el 2024, el Papa visite la Argentina. La irrenunciable defensa de la soberanía de Malvinas", apuntó Massa.

Tras ello, Milei, expresó: " Como liberal libertario, creo conjuntamente en el comercio internacional y la apertura del comercio internacional. Básicamente, aquellos países que son más abiertos al mundo tienen ingresos por cápita nueve veces mayores que aquellos que son cerrados. Sin embargo, también creo que no tiene que interferir el Estado en las relaciones comerciales. El Estado no tiene por qué meterse a decir con quién tengo que comercializar o con quién no. El Estado termina siendo un estorbo. De hecho, el mejor ejemplo del estorbo que causa el Estado es lo que está pasando con el Mercosur, que no tiene calle de salida, digamos, que está atascado y que no progresa hacia ningún lado". En esta línea detalló "en lo que tiene que ver con las relaciones internacionales, sistemáticamente he señalado mi alineación con Estados Unidos, con Israel y con el mundo libre. Y, efectivamente, lo otro que quiero señalar es que, como Estado, no estoy dispuesto a comerciar, digamos, a plantear relaciones con aquellos que no respetan la democracia liberal, que no respetan las libertades individuales, que avanza sobre los individuos y que no respetan la paz. Por lo tanto, digamos, con eso no quiero saber nada. Y te aviso que lo que diga un integrante o un seguidor de la libertad de avanza, eso no quiere decir que sea la posición de nosotros respecto a la santa sede a la cual respetamos de todos".

" ¿Le vas a pedir disculpas al Papa y lo vas a invitar a la Argentina por haberlo tratado como el representante del maligno, sí o no?", cuestionó Massa. Por ello Milei respondió: "No, mira, si bien yo esas disculpas las hice internamente y a él le llegaron, si a vos te deja tranquilo y a la gente lo deja tranquilo, no tengo problemas en pedir disculpas. Cuando uno se equivoca pide disculpas y se acabó. Primer punto, no solo eso. Segundo es, estamos dispuestos a recibirlo en la Argentina, darle los honores de un jefe de Estado, y no solo eso, darle los honores propios del jefe espiritual de la iglesia, dado el credo católico de los argentinos". Sobre Malvinas explicó: "Victoria es hija de un héroe de Malvinas. Y no solo eso, sino que además, vamos a votar todas las instancias diplomáticas para que las islas vuelvan a ser argentinas. Así que, termina de mentir, basta de ese nacionalismo barato, cuando en realidad, digamos, se hacen propuestas serias".