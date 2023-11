Milei: "En Argentina es imposible ganar dinero con la presión fiscal escandalosa"

En el segundo bloque hubo fuertes chicanas en los ejes Trabajo y Seguridad. Es así como Massa y Milei expresaron sus ideas pero no dejaron de lado los cruces.

Massa indicó: “Hace algunas semanas en un encuentro con trabajadores y empresarios, planteé que uno de mis grandes desafíos es ser el presidente del trabajo. Me he propuesto crear dos nuevo millones de puestos de trabajo en la Argentina. Para eso me he propuesto un camino que tiene incentivos impuestos por el estado y esfuerzo puesto por empresario y trabajadores”.

En ello, declaró: “Hemos planteado que para todas las empresas pymes exportadoras desde el 1 de enero, cero de impuestos en lo que es incremental exportador. En segundo lugar, hemos planteado una reducción y simplificación del sistema tributario porque no es justo que comerciantes y empresarios terminen liquidando 150 impuestos”. También dijo: “En tercer lugar, hemos planteado para el norte argentino un programa denominado ocho catorce que es el que permite que no pague cargas sociales todos los desarrollos industriales en Catamarca, en La Rioja, Salta o Jujuy. Nos hemos planteado transformar los planes sociales en trabajo formal y registrado, hemos planteado la eliminación de cargas sociales, pero que el Estado aporte ese pago como parte del salario que le paga el empleador”.

“Tenemos el desafío de seguir fortaleciendo las economías regionales, cero de retenciones a las 33 economías regionales. El vino en Cuyo o la caña de azúcar en Tucumán, son los beneficiarios de este desafío que es aumentar los volúmenes de producción para aumentar el trabajo registrado y bien pago en la Argentina”, expresó Massa.

Milei fue contundente al decir: “Me resulta simpático que el ministro Massa hable de crear 2 millones de puestos de trabajo. La cantidad de empleados en el sector privado está estancado desde 2011, como el nivel de producción. El producto per cápita está 15% por debajo. Eso ocurre porque no hay inversión, en Argentina es imposible ganar dinero con la presión fiscal escandalosa que hay. Y si ganas plata aparecen la banda de los expropiadores con la idea de la justicia social, la redistribución del ingreso, va y roba el resultado del fruto de su trabajo”. ¿Sabe que ministro? el sector privado ahorra un montón en Argentina, miré si tenemos para crecer, pero sabe cual es el problema? el Estado que usted maneja”.