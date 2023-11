Milei: 'Massa, vos sos un mentiroso'

El primer eje que se llevó a cabo en el debate presidencial fue sobre la economía. En este caso hubo un ataque fuerte sobre las propuestas de Milei. Además Massa señaló que se puso violento. Cabe decir que ambos tenían seis minutos cada uno para usarlos libremente.

Milei expresó: " Argentina lleva 100 años de decadencia. Argentina inició el siglo XX siendo el país más rico del mundo. Hoy, al tipo del cambio paralelo, somos 130. Tenemos 45% de pobres, 10% de indigentes y una inflación caminando al 300% en la punta con altos riesgos de hiperinflación". Seguidamente dijo que "El modelo de la casta está basado en una premisa que dice que donde hay una necesidad nace un derecho. El problema es que las necesidades son infinitas y los derechos hay que pagarlos y los recursos son finitos. Eso no es un problema para los economistas de verdad, porque eso se resuelve con mercados, con propiedad privada y precios libres y sin intervención estatal. Pero eso no es lo que le gusta a los economistas de verdad, porque eso se resuelve con mercados, con propiedad privada y precios libres y sin intervención estatal". Por esto fue que declaró: "El Estado es el origen del problema, no la solución.".

En tanto Massa empezó a cuestionar: " Javier, por sí o por no, te quiero preguntar. Dijiste en el programa de Feinman que vas a eliminar los subsidios. ¿Los vas a eliminar, sí o no? Por sí o por no, ¿vas a privatizar Vaca Muerta, como dijiste en el programa de Chiche Géndon? ¿Sí o no? Por sí o por no, ¿vas a dolarizar la economía, como planteaste en la carta que le presentaste a la justicia electoral? ¿Sí o no? Por sí o por no, ¿vas a privatizar ríos y mares, como planteaste en la carta que presentaste a la justicia en tu programa de gobierno? ¿Sí o no? Por sí o por no, ¿vas a eliminar el Banco Central? A ver, primero a mí no me vas a condicionar si contesto sí o no".

Tras ello, Milei "Vos sos un mentiroso en engañar y asustar a la gente de cómo lo hiciste. Y te voy a explicar por qué. Porque el boleto, si vos agarrás y te fijás, dado lo que cubre hoy, cubre una sexta parte. Por lo tanto, primero tendrías que multiplicarlo por seis. Con lo cual no te vas a 2100, te vas a 350 aproximadamente. Con lo cual mentiste ahí. Pero además nosotros queremos atacar, además, la parte que tiene que ver con los impuestos, con lo cual lo llevaría a la mitad. Y te voy a decir algo. No, no vamos a tocar las tarifas. ¿Sabes por qué? Porque antes vamos a permitir que la economía se recupere. Y cuando la economía se recupere, la economía va a poder pagar esas tarifas". A ello sumó: "¿sabes qué? Sí, voy a terminar con el Banco Central. Porque el Banco Central es el origen de la inflación. Es ir a la maquinita. ¿Sabes por qué voy a terminar con la inflación? Porque es la forma en la que ustedes nos roban a nosotros".