¿Por qué quieren ser presidente?, las respuestas de Milei y Massa

El último tramo del debate presidencial en la previa a las elecciones que se llevarán a cabo el próximo domingo 19 de octubre. En esa instancia de ballotage se definirá quien será el presidente. En este punto, los moderadores le preguntaron a Sergio Massa y Javier Milei: ¿por qué quiere ser presidente?.

Ante ello, el primero en dar sus palabras fue Massa, quien dijo: "Quiero ser presidente porque mis abuelos y mis viejos llegaron acá escapando de una guerra. Este país les dio todo. Me enseñaron a amarlo. Sobre todas las cosas, a valorarlo. Quiero ser presidente para que esas mujeres, esos abuelos, que sienten muchas veces que el Estado los abandona, o que no son parte de la sociedad, se sientan parte integrante. Quiero ser presidente porque creo que la Argentina tiene que enterrar definitivamente la grieta y ir a un acuerdo de diez políticas de Estado que tiene que tener diálogos y consensos que le den previsibilidad a largo plazo. Quiero ser presidente para que el norte argentino recupere esas asimetrías que tantas veces lo hacen sentir alejado de nuestra realidad argentina. Quiero ser presidente para que toda la riqueza de nuestra Patagonia se transforme en riqueza que le vendemos al mundo. Quiero ser presidente, además, entendiendo que hay algunos que ni siquiera me votan convencidos, sino simplemente como vehículo para no elegir un camino que es violencia, que es odio, que es daño. Y decirles a todos ellos que voy a trabajar desde el 10 de diciembre y que se sientan que no es que tiraron su voto, sino que confiaron en alguien. Construir confianza. Quiero ser presidente para que nuestros trabajadores recuperen ingresos, para que nuestras pymes ganen mercado en el mundo. Quiero ser presidente para que nuestros pibes sigan yendo a la universidad pública, pero sobre todas las cosas, para que nuestras mamás y nuestras mujeres puedan entrar al mercado de trabajo sin miedo y sin discriminación. Quiero ser presidente porque tengo hijos a los que les quiero dejar un país mucho mejor que el que por ahí me tocó vivir a mí. Quiero ser presidente para superar esta crisis que nos ha tocado vivir a los argentinos, entendiendo que viene el momento del crecimiento."

Cuando llegó el turno de Milei, expresó: "Argentinos, nos encontramos frente a la elección más importante de los últimos 100 años, y muy especialmente en estos 40 años de la nueva democracia que tenemos. Es el momento de preguntarnos si queremos seguir transitando este sendero decadente que hace que cada día seamos más miserables, que tengamos cada vez más pobres, que tengamos más indigentes, donde los chicos se tienen que ir del país para buscar un futuro. Hemos un país condenado a la miseria. Por eso te pido que al momento de evaluar tu voto, te preguntes si preferís la inflación sobre la estabilidad, si preferís esta decadencia en producción y empleo o preferís el crecimiento económico, si querés seguir sosteniendo a esta casta política chorra, corrupta, parasitaria e inútil que lo único que hace es destruir nuestra generación de riqueza y hundirnos cada vez más. En el fondo también te estoy preguntando si vos querés elegir entre el populismo que nos hunde y la república. Lo que sí te pido es que cuando vayas a votar, lo hagas sin miedo, porque el miedo paraliza. Si te paralizás, beneficias al estatus quo, a ese estatus quo que nos empobrece. Por eso nosotros venimos a ofrecerte el modelo de la libertad. Un modelo que donde se aplica, los países son 8 veces más ricos que los reprimidos, hay 25 veces menos de pobre estándar, 50 veces menos en formato extremo, los pobres están muchísimo mejor que el 90% del país reprimido, la gente vive un 20% más, por lo tanto quiero que tengas una luz de esperanza. Existe una Argentina mejor, pero esa Argentina mejor solamente es posible si esa Argentina es liberal. Muchas gracias".