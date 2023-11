Antonio De Tommaso sobre el ballotage: “las personas terminan optando, no eligiendo”

Antonio De Tommaso es uno de los encuestadores con más experiencia en la provincia, con 30 años de trabajo en la provincia y en Tarde 13 dialogó sobre lo que dejó el debate y el comportamiento de los ciudadanos en los ballotage, en este caso el que se vivirá el próximo 19 de noviembre.

Sobre las personas que tendrán que ir a las urnas por última vez en el año el próximo domingo, ante un escenario en el que sólo hay dos candidatos a elegir, dijo que “ahora hay que elegir entre dos. Las personas terminan optando, no eligiendo. Lo hacen por uno o por otro, salvo el militante”.

De Tommaso, en referencia al ballotage y lo que sucederá el próximo domingo agregó que “el debate puede llegar a influenciar en los indecisos, no significa que todos los indecisos se vayan a ir con el que estuvo mejor en el debate. El suspenso va a ser hasta las 9 de la noche”.

Sobre el debate del último domingo, el encuestador lo analizó y sostuvo que “Massa estuvo fuerte, interesante y sólido. Me dio la sensación que Milei improvisó demasiado, me parece que no se preparó o si se preparó, la fuerza que tuvo Massa fue muy avasalladora y terminó bajándole la cabeza a Milei. Milei sencillamente respondía al campo donde lo llevaba Massa, lo único que hizo fue ir al terreno a donde lo llevó Massa”.

Sobre la estrategia del libertario y del ministro de economista, cerró “Milei tenía a donde atacar, pero se quedó en la defensa y no atacó nunca. El resto del tiempo se quedó al lado del arco, defendiéndose. Llegó un momento donde le da la palabra Massa y dice Milei que no tenía nada para decir”.