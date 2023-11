El líder de la Juventud Bloquista trató de mediocre a Massa y Rueda le bajó el tono a la polémica

El presidente de la Juventud Bloquista, Julián Gómez, expresó en sus redes sociales que no apoya a Massa por “haber demostrado mediocridad”, una posición absolutamente contraria a la tomada por el Partido Bloquista y quienes componen el frente electoral que acompaña a Massa como candidato a presidente. Ante este escenario, el presidente del partido, Luis Rueda, salió a responder y explicar que se trató de una apreciación sumamente personal, bajándole el tono a la polémica. De igual modo, dejó en manos de los jóvenes del partido, qué decisión ejecutarán respecto a Gómez.

Rueda mantuvo un contacto telefónico con Tarde 13 para brindar su postura, la del partido y darle claridad a las declaraciones arrojadas por el presidente de la Juventud Bloquista en sus redes personales.

“Ha sido una expresión que lo ha hecho desde lo personal pero al tener un cargo en el partido, trasciende lo institucional. Como presidente del bloquismo, tenemos que respetar la institución, el acuerdo político”, explicó Rueda sobre el escenario.

Sobre la posición de Gómez, el líder del partido dijo: “hace tiempo él me comentó que no estaba de acuerdo con el candidato que llevaba a nivel nacional y hace ya algunos meses dejó de participar. Me llamó y dio algunas explicaciones anoche. Pero esto no se puede justificar porque hay una estructura detrás. Julián Gómez lo ha hecho de forma personal, no hay ningún comunicado de la Juventud ni de la gente que lo acompaña”.

Rueda recordó que cuando fue presidente de la Juventud “en algunas ocasiones no he compartido pero hay que respetar las decisiones del partido. Uno respeta a los mayores, por algo están dónde están y hay que respetarlos”.

“Soy respetuoso de los órganos auxiliares del partido. Siempre he respetado las decisiones que tomen, no voy a aplicar alguna sanción, los jóvenes delegados deberán tomar una decisión sobre alguien que no ha respetado la institución. Corresponde que la hagan ellos porque se constituyeron de forma autónoma la Juventud. Julián tiene las puertas del partido abiertas si quiere ir a brindar alguna explicación”, sostuvo sobre la decisión del partido sobre el dirigente juvenil.