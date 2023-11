Massa cuestionó los argumentos de Milei 'La tos no me incomoda'

Luego de un domingo, donde el debate fue el foco de atención, siguen las repercusiones. Por un lado, Javier Milei buscó defenderse tras algunos dichos en sus minutos de exposición, a lo que Sergio Massa tuvo lugar para cuestionarlo, sobre todo ante sus propuestas respecto de seguridad. Es así como chicaneó al candidato libertario por sus quejas respecto de que miembros de su habían tosido durante el debate del domingo para incomodarlo.

"A mí, a diferencia de otros, la tos no me incomoda. Cuando uno está concentrado en hablar con los que tiene que hablar no hay tos, no hay ruido", fue lo que dijo Massa. Además agregó: "sólo aquellos que van a escucharse a sí mismo les molesta la tos". Aunque en sus dichos no mencionó a Milei, fue clara su respuestas a los dichos entorno a que la tos lo perturbaba.

"Cuando yo estoy haciendo el cierre están todos tosiendo. Hubo un cambio de último momento y pusieron de mi lado a la gente de él. Entonces, cuando yo hablaba, todos tosían para perturbarme. Y tampoco lo lograron", dijo el libertario en una entrevista.

El acto en San Vicente fue la primera aparición pública de Massa luego del debate en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA). Allí el candidato de Unión por la Patria también lanzó críticas hacia Milei por sus declaraciones respecto de la lucha contra la inseguridad.