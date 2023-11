Lilia Lemoine amenazó a una movilera y lanzó: "Vamos a cerrar la TV Pública"

Lilia Lemoine, diputada nacional electa por La Libertad Avanza (LLA), se encontraba en la Estación Constitución cuando una cronista de TV Pública quiso hacerle una entrevista en vivo. La libertaria respondió de manera agresiva a la pregunta y amenazó a la periodista: “Los medios públicos se van a privatizar así que procurá ser una buena trabajadora”, le espetó.

La cronista, Laura Mayocchi, trató de referirse a un eventual gobierno de Javier Milei mientras que Lemoine repartía boletas de la fórmula Milei-Villarruel rumbo al balotaje del 19 de noviembre. La diputada se negó a responder las preguntas, y aseguró que " van a cerrar la TV Pública". Ante la repregunta sobre la pluralidad de voces y la comunicación democrática, Lemoine repitió que “los medios públicos van a ser privatizados”.

Mientras Lemoine se negó al reportaje, los seguidores que la acompañaban intentaban empujar a la cronista y mostraban ante las cámaras un cartel que decía “La pauta está en peligro – Periodistas ladrones, vayan actualizando el CV”. Esto está directamente relacionado con la propuesta de los libertarios, que plantea desfinanciar a los medios de comunicación privados.

Ante las repetidas consultas, no quiso responder sobre los planes de LLA para la exESMA (tras los dichos de la candidata a vice Victoria Villarruel sobre construir escuelas en dicho predio). "Que voten a Javier Milei para un cambio real. Libertad para poder crecer, para poder salir adelante", aseguró, mientras que cerró con un "No es no", volviendo a negarse a la entrevista.