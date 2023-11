Uñac cruzó a Milei: ‘habla con odio de discapacidad y contra la libertad de expresión

En la tarde del miércoles, y en la cuenta regresiva para el ballotage, en San Juan se llevó a cabo la Mesa de Massa por la Inclusión. A su llegada al complejo, el gobernador Sergio Uñac destacó la importancia de que el Estado trabaje en pos de los derechos de las personas con discapacidad, y cruzó a Javier Milei, quien en un video que se difundió utilizó el término mogólico como insólito.

'Esto es destacable porque es una mesa de inclusión dentro del frente Unión por la Patria, de la Mesa Massa Presidente, y estamos hablando de algo que le pasa a la sociedad, que lo vemos. Todos tenemos un amigo, un pariente, un integrante de la familia con discapacidad. Por lo que creo que a esto hay que ponerlo arriba de la mesa'

'Hablar de la inclusión, de las personas con discapacidad, de los derechos de las personas con discapacidad, de la protección de estas personas, es algo que para nosotros es sumamente importante. Y la sociedad argentina está viendo que para el otro frente no, porque inclusive, están tratando de manera despectiva a las personas con discapacidad', expresó.

Incluso, Uñac redobló el cruce expresando: 'Yo he visto algunas comparaciones que la verdad, quizás me da vergüenza ajena poderlas traer nuevamente a colación. Pero si cada uno puede mirar cómo se han referido a uno de los integrantes de La Libertad Avanza con respecto a las personas con discapacidad, no coincide con nuestra mirada. Nosotros, en cambio, queremos discutir estos temas y queremos ver como avanzamos hacia adelante', sostuvo.

Domingo de ballotage: ‘Esperaremos los resultados en San Juan, esperando que gane Massa’

Acerca de la segunda vuelta que se celebrará el domingo 19 de noviembre, el gobernador adelantó que esperarán los resultados en San Juan, ‘esperando que gane Massa’.

En cuanto a su agenda para la jornada electoral, Uñac contó que además de ir a votar, en horas de la tarde esperará los primeros guarismos que vayan llegando en Casa de Gobierno, así como también el resultado, el cual desde la Justicia Federal señalaron que estará después de las 21:30. ‘Usualmente lo que hemos hecho es dirigirnos al partido, y ahí hacer una valoración, y en esta oportunidad también la haremos sea cual sea el resultado. Si bien nosotros trabajamos para que Sergio Massa sea presidente, nosotros vamos a ir al partido cualquiera que sea el resultado. Estamos seguros de que vamos a ganar, pero queremos ser respetuosos a tan pocos días del acto electoral’, cerró.

Transición provincial: 'Estamos a disposición, en Hacienda fue donde más reuniones hubo'

'Si, se está hablando permanentemente con la Ministra de Hacienda. Deben ser la área donde más reuniones se han desarrollado, pero el tema presupuesto en particular lo deben estar elaborando, y seguro será materia de tratamiento de la próxima Cámara de Diputados', expresó el gobernador.