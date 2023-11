Cuarenta años de democracia: 'es una elección distinta e inédita'

En una entrevista exclusiva con Canal 13, Álvaro Olmedo, reconocido politólogo sanjuanino, compartió sus reflexiones sobre la actual contienda electoral en San Juan, describiéndola como inédita en los 40 años de democracia que ha vivido el país.

Olmedo explicó que el disparador de esta singularidad radica en la percepción de que estas elecciones poseen características distintivas respecto a las anteriores. Señaló que hasta el año 2015, el escenario político argentino estaba polarizado en torno al peronismo y el antiperonismo, con alianzas conformadas en base a esa dicotomía. Sin embargo, en el 2015, surgió un elemento disruptivo con la irrupción del PRO como una opción electoral viable, marcando un cambio en el eje político del país.

A partir de ese momento, "se gestó un enfrentamiento entre el justicialismo y un neoliberalismo estructurado como partido político, representado por el PRO". Olmedo subrayó que este cambio generó una reconfiguración del sistema político, afectando especialmente a la Unión Cívica Radical (UCR), que pasó a ocupar un segundo plano ideológico y territorial.

El politólogo destacó que el PRO, en la actualidad, experimentó un desplazamiento hacia la derecha, adoptando posturas más radicales, en contraste con la UCR, que se encuentra en una posición desacomodada y desdibujada. Recordó que en las elecciones anteriores, la UCR obtuvo resultados menos favorables, evidenciando tensiones internas y una pérdida de identidad. En referencia a la actual situación de la UCR, Olmedo mencionó la implosión interna que experimenta el partido, especialmente con el enfrentamiento entre Bullrich y Petri, resaltando la compleja situación que atraviesa la UCR en este contexto político.

"Gane quien gane, mañana empieza otro país", explicó. Además dijo que "tenemos un sistema extraordinario la democracia más allá de todos sus inconvenientes que hoy aparecen como insolubles un sistema extraordinario". A ello sumó que "el balotaje está pensado para que quien se consagre como presidente no llegue con el 30% de los votos sino para que haya un sistema bastante bueno".

Para Olmedo, esta noche deben haber discursos basados "en su posicionamiento, no significa resignar visiones. Yo no quisiera que esta noche, en ninguno de los discursos aparezca la palabra fraude, que es una instancia que tiñe todos los procesos". Además mencionó que "no quisiera escucharlo que desdeña todo el proceso y quisiera escuchar convocatorias amplias y reconocimientos y puesta al servicio del país y que a partir de ahí siga trabajando para las próximas elecciones".

¿Cómo le pega a San Juan ?

Una de las consultas giró entorno a cómo nos pega San Juan esta situación nacional. "San Juan ha quedado en una posición incómoda. veremos qué es lo que dicen las urnas pero sí alguno de los candidatos que dijo que iba a suspender la obra pública resulta triunfador vamos a quedar como provincia aún más desacomodados", opinó.