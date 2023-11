Gioja: 'Para gobernar hace falta racionalidad y vocación'

Canal 13 charló con el Diputado nacional José Luis Gioja hasta la escuela Cecilio Ávila para emitir su voto. De este modo, dijo que para el pueblo es importante votar y reivindicar la democracia.

"Nuestro pueblo entendió la importancia de votar, hoy creo es importante porque se deciden los destinos del país", mencionó. A la vez añadió que "aún no tengo información nacional aún pero todas las mesas en general han abierto bien esperemos que sea una verdadera fiesta cívica".

"Tenemos una posición de defender la celeste y blanca, de defender de seguir diciendo que las Malvinas fueron y serán Argentina, que tenemos costumbre de derechos adquiridos que no se pueden tocar", aludió. En esta línea expresó que "para gobernar hace falta mucha racionalidad y sobre todas las cosas mucha vocación y un programa que se adapte a las necesidades y a los problemas que tiene nuestro pueblo".

Sobre Sergio Massa, indicó que "yo no sé de dónde ha sacó tanta fuerza, tanta pilas y tantas ganas. Con su accionar se ha ganado merecidamente la posibilidad y el hecho cierto de poder conducir este proyecto político de la Argentina". Seguidamente dijo que "nosotros tenemos una propuesta y por supuesto somos parte de un proyecto nacional que hoy encarna Sergio Massa, que es Unión por la patria".

Sobre el sistema electoral, expresó que "tenemos el sistema de fiscales de cada partido y el sistema de mesas constituida con todos los fiscales que controlan sus boletas. No puede haber un fraude, ahora sí el fiscal se queda dormido no va, es un problema de la estructura partidaria no del sistema electoral".